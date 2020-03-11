Geely показала дешевого суперника Hyundai Santa Fe і Kia Sorento

Новий кросовер Geely давно заявив про свою появу. Однак тільки зараз китайська компанія готова хоч щось розповісти про свій найбільший SUV. Уже з'явилися нові зображення.

Купити кросовер Джилі можна буде до кінця поточного року. Продажі стартують у Китаї, там автомобіль називається Geely HaoYue. Для виходу на інші ринки новинці дадуть нове ім'я, яке виявиться більш зрозумілим глобальному покупцеві. Як з'ясував OBOZREVATEL, нова модель Geely виявиться набагато дешевшою за своїх головних суперників – Hyundai Santa Fe і Kia Sorento.

HaoYue – найбільший кросовер Джилі global.geely.com

У лінійці китайського бренду новинка буде найбільшим кросовером. Довжина становить 4835 мм при колісній базі в 2815 мм. Будуть доступні п'яти- та семимісні модифікації. Раніше виробник вже показував перше фото свого Geely HaoYue. Тепер з'явилося зображення інтер'єру.

Спокійний салон Geely HaoYue виглядає просто і сучасно global.geely.com

На даний момент це ескіз. Але він досить буквально демонструє передню панель салону, яку ми побачимо в серійному автомобілі. Дизайнери напевно мали намір зробити акцент на великому екрані мультимедійної системи, який встановлений в парі з цифровим щитком приладів.

Кросовер Hyundai Santa Fe – один з популярних SUV у своєму класі hyundai.com

Мінімалістичний характер підкреслено невеликою кількістю кнопок, які повинні відповідати за налаштування кліматичної системи. Оригінальним чином влаштовані вентиляційні дефлектори.

Kia Sorento буквально тільки що змінив покоління, тому Geely доведеться постаратися kia.com

На вибір запропонують трициліндровий двигун Volvo об'ємом 1,5 л (177 к.с.) та чотириціліндровий мотор на 1,8 л (184 к.с.). Можливо, пізніше з'явиться гібридний Geely HaoYue.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова модель Geely за 12 тис. доларів складе конкуренцію Skoda Octavia.

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