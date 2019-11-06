Geely Icon 2020: представлено стильний китайський кросовер

Компактний кросовер Geely Icon представлено офіційно. Автомобіль отримав незвичайний дизайн, стильний інтер'єр і преміальні опції.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новий кросовер "Джилі Айкон" побудований на платформі BMA, яка розроблена у співпраці з Volvo. Довжина/ширина/висота складають 4350 мм/1810 мм/1615 мм відповідно. Колісна база дорівнює 2640 мм.

Кросовер Geely Icon виконали в стилістиці брутального позашляховика global.geely.com

Зовнішність вийшла дуже незвичайною для Geely. Це новий корпоративний стиль, який в подальшому пошириться на інші моделі бренду.

Варто відзначити "горизонтальний" характер кузова. Нарочито груба стилістика підкреслена суворою формою бічного скла, вузькими денними ходовими вогнями і масивними блоками головного світла.

З будь-якого боку Geely Icon 2020 виглядає самобутньо global.geely.com

Також дизайнери відтворили модний "ширяючий дах" – задні стійки замасковано під скло, через що створюється своєрідний ефект, немов дах "висить" над кузовом. Задні ліхтарі вийшли досить простими, але вони відмінно вписуються в загальну стилістику.

Грубий дизайн в компактному кузові Geely Icon приверне молодих покупців global.geely.com

Інтер'єр поєднує в собі масу різних форм і текстур. Центральне місце, звичайно, займає екран інформаційно-розважальної системи. Другий монітор виступає в ролі цифрового щитка приладів. Навпроти переднього пасажира встановлена міцна рукоятка – як у справжнього позашляховика, хоча Icon запропонують тільки з переднім приводом.

Інтер'єр Geely Icon виглядає стильно і сучасно, поєднуючи різні матеріали global.geely.com

Новий кросовер Geely отримав незвичайні для свого сегмента опції, які раніше зустрічалися тільки в преміальних автомобілях. Йдеться про системи іонізації і стеження за якістю внутрішнього повітря.

Центральна консоль складається з великих елементів грубої форми global.geely.com

На даний момент виробник розповів тільки про один двигун – бензиновий 1,5-літровий турбо потужністю 177 к.с. Агрегат поєднується з 7-ступінчастою роботизованою КПП. У Китаї купити Geely Icon можна буде до кінця поточного року. В компанії планують вивести новинку і на інші ринки.

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