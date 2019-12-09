Geely і Volvo створили купеподібний кросовер: нові подробиці

У Китаї показали нову модель від Geely і Volvo – преміальний купеподібний кросовер Lynk & Co 05.

Про це повідомляє сайт Autohome. Молодий китайський бренд Lynk & Co, створений в 2016 році спільними зусиллями Geely і Volvo, продовжує радувати шанувальників своїми яскравими проектами. Черговою, четвертою за рахунком новинкою стане купеорбазний кросовер Lynk & Co 05.

Lync & Co 05 з'явиться в продажу в Китаї в 2020 році lynkco.com

Новини Geely і Volvo підготували стильний спільний кросовер

Lync & Co 05 lynkco.com

Новинка з'явиться на ринку Піднебесної в 2020 році. Як і три попередні моделі марки, кросовер буде побудований на модульній платформі CMA, яка також використовується на моделях Geely і створена в тісній кооперації з інженерами Volvo.

Lync & Co 05 lynkco.com

Lync & Co 05 lynkco.com

Lync & Co 05 lynkco.com

Очікується, що Lynk & Co 05 буде запропонований з трьома бензиновими моторами на вибір, а пізніше може з'явиться гібридна модифікація. Двигуни знайомі по інших моделях Lynk & Co, це бензинові мотори Volvo – 1,5-літровий 3-циліндровий мотор потужністю 180 к.с., а також дві 2-літрових турбованих "четвірки" потужністю 190 і 254 к.с. Залежно від версії в парі з ними працюватимуть автоматичні і роботизовані КП. Крім того, покупці зможуть вибирати між переднім і повним приводом.

Lync & Co 05 повчить три бензинові мотори на вибір lynkco.com

За своїми розмірами новинка лише на 8 мм коротше Toyota RAV4 (4592 проти 4600 мм), але зате відчутно перевершує конкурента за величиною колісної бази – 2734 мм проти 2690 мм.

Lync & Co 05 lynkco.com

Зовнішній вигляд новинки продовжує стилістику своїх побратимів. Серед відмінностей – купеподібний силует, інше оформлення решітки радіатора і бамперів, вузькі світлодіодні смужки ДХО і оригінальні задні ліхтарі. Доповнюють картину елегантні 20-дюймові легкосплавні диски.

У салоні Lynk & Co 05 можна виявити цифрову приладову панель, проекційний дисплей, сенсорний екран мультимедійної системи, дорогу акустику Infiniti, безліч відділень для дрібних речей і спортивні крісла. Для обробки інтер'єру використовується шкіра наппа і замша. У списку опцій – бездротова зарядка для смартфона і панорамний дах зі зсувними секцією.

Lync & Co 05 lynkco.com

Lync & Co 05 lynkco.com

Lync & Co 05 lynkco.com

Lync & Co 05 отримав преміальну акустику Infiniti lynkco.com

Нагадаємо, що бренд вийшов на китайський ринок в 2017 році з кросовером Lynk & Co 01. А в 2018 році до них приєдналися компактний SUV 02 і седан 03. У компанії, штаб-квартира якої знаходиться в шведському Гетеборзі, мають намір в найближчому майбутньому вийти на європейський ринок.

Первісток марки Lync & Co – кросовер 01 lynkco.com

Компактний кросовер Lync & Co 02 дебютував в минулому році lynkco.com

Третім представником сімейства Lync & Co став седан 03, який показали на китайській виставці в 2018 році lynkco.com

Купеподібний кросовер Lynk & Co 05 з'явиться в продажу в Китаї в першій половині 2020 року. Він займе флагманську позицію в модельній гаммі, а вартість очікується на рівні 250 тисяч юанів (845 млн грн).

Lync & Co 05 lynkco.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Geely показала ефектний кросовер.

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