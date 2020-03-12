Десяток унікальних автомобілів ГАЗ кинули в іржавому ангарі

У Мережі з'явилися фотографії "секретного" ангара ГАЗ. У ньому знаходяться унікальні прототипи Горьковського автозаводу, про які компанія з гордістю розповідала пару десятків років назад.

Як з'ясував OBOZREVATEL, серед представлених машин – концептуальні (експериментальні) моделі кінця 1990-х – початку 2000-х років. Тоді вони наробили багато шуму на автосалонах і в пресі, деякі з них навіть хотіли запустити в серію. Однак тяжке становище ГАЗу поховало всі ці проекти.

ГАЗ-2169 Комбат zen.yandex.ru, Джипер

В ангарі, зокрема, виявили рамний позашляховик ГАЗ-3106 Атаман-II 1999 року (передбачалося, що він складе конкуренцію UAZ Patriot), кроссоверну варіацію ГАЗ-3106 2004 року, прогулянкові позашляховики ГАЗ-3102/2169 Комбат 2000 і 2004 років з дизайном у дусі класичного ГАЗ-69, повнопривідний пікап ГАЗ Атаман 1996 року, унікальний седан ГАЗ 3104 1998 року з колісною формулою 4х4, а також дослідну ГАЗ 3115 Волга 2003 року, яка стала останньою спробою заводу створити легкове авто своїми силами. Крім того, серед легковиків затесався комерційний фургон ГАЗ-2332 CityVan 2006 року, а також не відбувся конкурент Hummer H2 – важкий позашляховик ГАЗ-3221 Тигр-2.

ГАЗ-3106 zen.yandex.ru, Джипер

ГАЗ-3106. 2004 рік car.ru

ГАЗ-3120 Комбат zen.yandex.ru, Джипер

ГАЗ-3120 Комбат. 2004 рік car.ru

ГАЗ-2169 Комбат zen.yandex.ru, Джипер

ГАЗ-2169 Комбат. 2000 рік car.ru

ГАЗ Тигр-2 zen.yandex.ru, Джипер

ГАЗ-3121 Тигр-2. 2006 рік zen.yandex.ru, Джипер

ГАЗ 3115 zen.yandex.ru, Джипер

ГАЗ 3115 2003 року car.ru

ГАЗ-3106 Отаман-2 zen.yandex.ru, Джипер

ГАЗ-3106 Отаман-2. 1999 рік car.ru

ГАЗ-2332 CityVan zen.yandex.ru, Джипер

ГАЗ-2332 CityVan. 2006 рік car.ru

Автор фото зазначив, що машини перебувають в ангарі управління дослідних і експериментальних робіт ГАЗ на території заводу в Нижньому Новгороді (Росія). І, судячи зі знімків, про машини зовсім забули: на це вказує товстий шар пилу на їх кузовах і спущені шини.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що українці знайшли в США гараж з покинутими Porsche і Mercedes.

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