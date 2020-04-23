ГАЗ-66 із кузовом від УАЗ-469 продають за ціною нового Toyota RAV4

У Казахстані виставили на продаж рідкісний всюдихід – гібрид УАЗ-469 та ГАЗ-66. Причому це не гаражна переробка, а заводська модель, яка вироблявся невеликими партіями.

Незвичайний автомобіль іменується Барс-01. У 2000-х роках його випускав "811-й авторемонтний завод – Казахстан Інжиніринг" для потреб казахстанської армії. Таких позашляховиків було зібрано небагато, і ось один з них, екземпляр 2007 року випуску, недавно засвітився в оголошеннях на одному з місцевих онлайн-майданчиків.

Барс-01 kolesa.kz

Що ж собою являє цей Барс-01? За основу була узята знаменита вантажівка підвищеної прохідності ГАЗ-66, на який встановили кузов від УАЗ-469. У той же час передня крила запозичили у ЗиЛ-131. На виході вийшов автомобіль, який можна віднести до типу "пікап з подвійною кабіною".

Барс-01 kolesa.kz

Барс-01 kolesa.kz

Під капотом всюдихода встановлений 4,3-літровий 125-сильний мотор V8 виробництва ЗМЗ – таким агрегатом оснащувався ГАЗ-66. Трансмісія – 4-ступінчаста "механіка".

Барс-01 kolesa.kz

Барс-01 має довжину 5,8 метри, його маса – 3200 кг. Максимальна швидкість становить 95 км/год. Серед іншого, автомобіль укомплектований електричною лебідкою, системою підкачки шин та трубчастим захистом спереду.

Звичайний УАЗ-469 wroom.ru

Звичайний ГАЗ-66 wroom.ru

Виставлений на продаж екземпляр практично новий – його пробіг становить лише 1640 км. Ціна у машини відповідна – 22,8 тис. доларів (за такі гроші, можна придбати, наприклад, новий Toyota RAV4 у базовій комплектації).

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