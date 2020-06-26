Гаражна знахідка: через 13 років авто перетворилося на сміття

Незвичайний автомобіль знайшли в забутому гаражі в російському Підмосков'ї. Старий Chevrolet Corvette C3 простояв під замком 13 років. За цей час автомобіль став схожий на купу металобрухту.

Кузов машини, здається, покритий не просто пилом, але навіть брудом. При цьому старий Шевроле відрізняється від стандартного Corvette C3. У автомобіля індивідуальний обвіс, а спереду встановлено дуже низький бампер. Класичні фари, що складаються, замінені стаціонарними блоками.

У такому вигляді автомобіль майже не схожий на знаменитий американський спорткар, виглядає дивно і точно не зацікавить колекціонерів. До того ж під капотом встановлено компоненти Edelbrock – виробника комплектуючих для потужних авто.

Старий Chevrolet Corvette C3 знайшли в гаражі через 13 років. Фото: carakoom.com

Старий Chevrolet Corvette C3 знайшли в гаражі через 13 років. Фото: carakoom.com

Дивно, що цей вживаний Chevrolet, до якого протягом 13 років нікому не було діла, все ж вдалося завести. Важко сказати, скільки пропрацює транспортний засіб, але йому потрібен всеосяжний ремонт.

Старий Chevrolet Corvette C3 знайшли в гаражі через 13 років. Фото: carakoom.com

Старий Chevrolet Corvette C3 знайшли в гаражі через 13 років. Фото: carakoom.com

Нагадаємо, як розповідав OBOZREVATEL, рідкісну BMW, за якою ганяються колекціонери, виставили на аукціон. При цьому власник готовий продати машину за будь-які гроші.