Гараж Джо Байдена: яким авто надає перевагу новий президент США

77-річний Джо Байден протягом практично всього свого життя цікавиться не тільки політикою: велику пристрасть він також має до автомобілів. Особливо – до потужної американської класики.

Auto Oboz розібрався, які автомобілі були і є зараз в гаражі нового президента США.

В інтерв'ю виданню Car and Driver в 2011 році Джо зізнався, що єдине, що він ненавидить в своїй роботі, так це те, що охорона йому забороняє сідати за кермо (на той момент Байден обіймав посаду віцепрезидента США в адміністрації Барака Обами). І не дивно, чому: через руки політика пройшло не менше дюжини авто за все його життя. І найчастіше це були саме "фанові" машини.

Вперше Байден почав знайомитися з автомобілями, коли його батько керував великою дилерською мережею. Більш за все йому запам'ятався 375-сильний Chrysler 300G 1961 року: це був практично новий автомобіль, на якому Джо навіть дозволили покататися.

А ось першої особистою машиною обраного американського президента був Studebaker Champion 1951 року. Через рік він пересів на кабріолет Plymouth Cranbrook, після чого закохався в двомісні відкриті машини. Віддатак, його наступною покупкою став Chevrolet Bel Air 1956 року, ще пізніше – Mercedes 190SL.

Але найбільше Байдена вразив Chevrolet Corvette Stingray 1967 року – цим автомобілем Джо володіє вже кілька десятків років і періодично виїжджає на ньому прокатитися з вітерцем. У 2016 році автомобільний журналіст Джей Лено, автор передачі Jay Leno's Garage, навідався в гості до Байдена, і вони разом протестували цей автомобіль (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Втім, для Байдена цей "Корвет", оснащений 5,3-літровим 300-сильним V8 і 4-ступіневою МКПП, не просто машина. "Шевроле" став для Джо подарунком від батька на весілля, тому він має сакральне значення для нового президента.

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