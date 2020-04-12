Гагарін і його автомобілі: міфи і реальність

У мережі існує безліч публікацій про автомобілі першого космонавта СРСР. Наведені факти суперечать один одному, а іноді і зовсім не відповідають дійсності...

АвтоОбоз вирішив провести власне розслідування.

А чи був "ЗІМ"?

Один з міфів, пов'язаних з автомобілями першого радянського космонавта, стосується його першого особистого авто. З чуток, до польоту в космос у Гагаріна був ГАЗ-12 "ЗІМ". Підтвердити або спростувати це ми не береться. Можливо, він і придбав старий автомобіль цієї моделі, які в зв'язку з заміною автопарку на нові ГАЗ-13 "Чайка", активно списувалися.

ГАЗ-12 "ЗІМ" випускався з 1950 по 1959 рік, коли його змінила "Чайка" gaz.ru

Можливо, саме через великий знос автомобіль виглядав нефотогенічне, тому фото Гагаріна з цим авто не збереглося або взагалі ніколи не існувало. У будь-якому випадку, навіть якщо у Гагаріна і був "ЗІМ" то користувався він ним не довго, – у нього просто не було на це часу ...

До або після?

Противники наявності "ЗIМа" у Гагаріна апелюють до скромної зарплати молодого лейтенанта і відсутності водійських прав. Рахувати чужі гроші – поганий тон, тому залишимо це твердження без коментарів. А ось з приводу відсутності у Гагаріна водійських прав до його польоту в космос ми виявили цікаву інформацію в книзі Антона Первушина "Юрій Гагарін: Один політ і все життя. Повна біографія першого космонавта планети Земля".

У 1951 році Гагарін вступив до Саратовського індустріально-педагогічного технікума на ливарне відділення. "У 1953 році в технікумі була створена військова кафедра, учні звільнялися від призову в армію і проходили підготовку за фахом "Експлуатація та ремонт автомобілів і гусеничних машин". При цьому випускники отримували військове звання молодший технік-лейтенант запасу і права шофера-любителя". Так що, після закінчення технікуму Юрій Гагарін повинен був обов'язково отримати водійські права.

Він сказав "Поїхали!"

До місця старту ракети "Восток-1" Гагаріна віз наш вітчизняний ЛАЗ-695Б, спеціально підготовлений для цих цілей львівськими фахівцями. Технічно це був звичайнісінький автобус, а ось інтер'єр повністю переробили. Справа по ходу руху встановили два крісла для космонавтів, а між ними розмістили невеликий столик. Ліворуч розташовувалися сидіння для осiб, що супроводжували екіпаж. Автобус укомплектували засобами радіозв'язку, апаратурою для кінознiмання та додатковими вентиляторами. Вікна прикрасили скромними шторами.

12 квітня 1961 року ЛАЗ-695Б відвіз Гагаріна і його товаришів до старту корабля "Восток-1"

Звернемося знову до книги Антона Первушина: "Повністю одягнені Юрій Гагарін і Герман Титов сіли в біло-блакитний автобус ЛАЗ-695Б. Їх супроводжували лікарі, Микола Петрович Каманін і члени загону космонавтів: Валерій Биковський, Григорій Нелюбов, Андріян Ніколаєв, Павло Попович. По дорозі Гагарін попросив зупинитися, вийшов на бетонку, розстебнув скафандр і помочився на заднє колесо автобуса. Так він заклав традицію, запозичивши її у авіаторів Великої Вітчизняної війни, які справляли малу нужду перед посадкою у літак".

На Байконурі ЛАЗ-695Б служив до 1967 року. Де він перебував потім – достеменно невідомо, а в 1984 році автобус виявили в Москві і передали до Львова. Автобус відреставрували і використовували в якості музейного експоната у Всесоюзному Конструкторсько-Експериментальному інституті автобусобудування. У 1989 році він був переданий музею Ю.Гагаріна директором інституту Володимиром Васильовичем Москальовим. У 2011 році Мінкульт Росії виділив кошти на його реставрацію. У грудні 2012 року автобус своїм ходом прибув з Москви, де його відновлювали, до будівлі Музею Першого польоту в мiстi Гагарін.

ЛАЗ-695Б в 2011 році повернувся після реставрації в місто Гагарін в музей vkononov.ru

ГАЗ-69, "Перемога" та ЗІЛ-111В

Посадка космічного корабля Гагаріна відбулася поблизу від села Смєловка, Саратовської області на зораному полі колгоспу "Ленінський шлях". О 10:53 за московським часом ноги Юрія Гагаріна торкнулися землі. Через деякий час до місця посадки на ГАЗ-69 прибув майор Ахмед Гасієв, командир зенітно-ракетного дивізіону ППО з сусіднього села Підгір'я. Він відвіз вже майора Гагаріна до себе в частину, а ще через 40 хвилин перший космонавт полетів на вертольоті на аеродром Енгельса. Там йому вручили вітальну телеграму від Хрущова, після чого на автомобілі "Побєда" повезли в штаб гарнізону. Потім на тій же машині його відвезли назад на аеродром, звідки він відправився у Куйбишев.

Першим автомобілем Гагаріна після приземлення став звичайний армійський ГАЗ-69 gaz.ru

Після відпочинку в колі родичів та колег, 14 квітня перший космонавт відправився в Москву. Для зустрічі першого космонавта планети був виділений аеропорт Внуково, всі рейси в якому були на день скасовані. Тут Гагарін відрапортував Хрущову і членам радянського уряду про виконання відповідального завдання. Після чого потім Хрущов особисто повів Юрія і Валентину Гагаріних до прикрашеного квітами відкритого автомобілю "ЗІЛ-111В". Кортеж з безлічі машин вирушив у дорогу – до Москви. Таких парадних "ЗіЛов" з 160 по 1963 рік було виготовлено всього 10 екземплярів. Автомобіль, який віз Гагаріна, зберігся і знаходиться в приватній колекції.

Урочиста зустріч Гагаріна 14 березня в Москві. Космонавт вітає своїх співвітчизників з кабріолета ЗІЛ-111В

Посол радянської космонавтики

У квітні 1961 року світ перебував в захопленні від чергового тріумфу радянської космонавтики. Гагаріна вітали і хотіли бачити гостем в різних країнах – офіційні запрошення надійшли з 80 країн! Радянське політичне керівництво з готовністю відгукнувся на запрошення.

Четвертим, після Чехословаччини, Болгарії та Фінляндії, радянського космонавта приймала Великобританія. 11 липня 1961 року літак з Гагаріним прибув в аеропорт Лондона. Попри дощ, десятки тисяч городян вийшли на вулиці, щоб привітати космонавта. Для Гагаріна надали кабріолет Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupe з номером "YG1": такої честі був свого часу відзначений тільки президент США.

Гагаріна зустрічають жителі британської столиці

Не менш цікава історія "іменного" номери "YG1". Його на час візиту Гагаріна позичили у відомій британській співачцi, актриси та моделі Памели Гард, відомої під псевдонімом Yana Guard. Цей номерний знак був встановлений на її Mercedes-Benz (фото з сайту regtransfers.co.uk).

Під час візиту до Великобританії Гагарін використовував кілька авто, в тому числі Rolls-Royce Silver Cloud II, а "іменні" номери для машини "позичили" у співачцi та моделі Яни Гард (Yana Guard))

На фотографіях добре видно, що Rolls-Royce був з лівим кермом, що досить дивно для "праворульної" Великобританії. Рiч у тому, що автомобіль призначався для покупця Дж. Дж. Франкеля з Каліфорнії, до якого він був відправлений незабаром після закінчення візиту Гагаріна. Крім Rolls-Royce почесного гостя обслуговував ще один кабріолет – Bentley S2 Continental.

Службові машини першого космонавта

Дивно, але першим службовим автомобілем, який надали Гагаріну, став звичайний армійський всюдихід ГАЗ-69, а за кермом був простий сержант з найближчої авіачастині.

Першим службовим автомобілем Гагаріна став звичайний армійський ГАЗ-69 gaz-69.club

18 квітня 1961 року вийшло Розпорядження Ради Міністрів СРСР №1037рс про подарунки Ю. А. Гагаріну. Воно свідчило: "Визнати за необхідне подарувати від імені Уряду СРСР першому льотчику-космонавту СРСР майору Гагаріну Ю. А. та членам його сім'ї автомашину" Волга ", житловий будинок, меблі та екіпіровку згідно з додатком. Віднести пов'язані з цим витрати за рахунок резервного фонду Ради Міністрів СРСР ".

Доля цієї "Волги" Гагаріна, яка, ймовірно, мала номери "12-04 юаг", не відома

Подарунковий чорний седан ГАЗ-21 "Волга" відрізнявся від інших примірників багатою хромованою обробкою і блакитним салоном. Попри "ручну" збірку, автомобіль був далекий від досконалості. Після офіційного відвідування Горькiвського автозаводу e 1963 роцi, Гагарін обмовився, що "машиною задоволений, але іноді виникають проблеми". Після такого відклику буквально за ніч машину повністю перебрали, щоб усунути всі неполадки.

Подарунок від уряду – чорна "Волга" ГАЗ-21 з номерами "78-78 мод" в 2011 році була відреставрована

Ця машина з номерними знаками "76-76 мод" збереглася до наших днів і знаходиться в Будинку-музеї першого космонавта в місті Гагарін, Смоленської області. Крім неї Гагарін придбав світлу "21-ю". За спогадами очевидців, вона мала цікавий номер "12-04 ЮАГ" ( "12.04. Юрій Олексійович Гагарін"). Доля машини не відома.

Службова "Волга" з номерами "84-61 ВГ" періодично бере участь у виставках

Влітку 1961 року Центр підготовки космонавтів ВВС СРСР виділив першому космонавтові службовий автомобіль – ГАЗ-21 "Волга" з гос.номерамі "84-61 ВГ". Автомобіль зберігся і знаходиться на балансі держави. У минулому році "Волга" експонувалася на ВДНГ в Москві в павільйоні "Космос".

Французька мрія

Але найцікавішим авто в колекції Гагаріна була французька Matra Bonnet Djet V. Юрій Олексійович побачив її на Міжнародному авіасалоні в Ле-Бурже під час свого другого візиту до Франції червні 1965 року. Інтерес до стильної спортивній машині першого космонавта не залишився непоміченим. Через місяць компанія Matra відправила двомісне купе в Москву в якості подарунка, який космонавту вручили в Посольстві Франції в Москві.

Митна декларація на автомобіль Matra-Bonnet Djet V для Гагаріна avto-vip.com

З цією машиною пов'язаний серйозний скандал, що описує радянські звичаї того часу. Ось що пише в своїх спогадах Микола Каманін, начальника відділу з підготовки та забезпечення космічних польотів. "Дзвонив секретар ЦК КПРС Суслов. Він запитав, чи знаю я про статтю в одному з югославських журналів, в якій опубліковані три знімки Гагаріна поряд з французькою гоночної автомашиною, а в тексті значиться приблизно наступне:" В Парижі на авіаційно-космічної виставці Гагарін займався більше автомобілями, ніж авіацією і космосом ". Я відповів Суслову, що зі змістом статті знаком, стаття пасквільних. Французи подарували Гагаріну гоночну машину, знаючи, що він захоплюється швидкою їздою. Прийняти подарунок від французів йому порадили міністри Дем ентьев і Смирнов і наш посол в Парижі Зорін. Суслов задовольнився моєю відповіддю, але порадив бути обачнішими з подарунками космонавтам з капіталістичних країн ".

У 90-ті роки автомобіль придбав литовський колекціонер До Індзюліс

Тому Гагарін зовсім недовго їздив на цьому авто, щоб не викликати зайвих розмов. До 90-х років машина перебувала в Зоряному містечку у вдови Юрія Олексійовича, Валентини Іванівни. У неї купе викупив колекціонер з Каунаса Кястутис Індзюліс. Сьогодні автомобіль ретельно охороняється власником від сторонніх очей.

Купе Matra-Bonnet Djet V вручили Гагаріну влітку 1965 року в Посольстві Франції в Москві

Кястутис Індзюліс в 80-і роки займав пост міністра автомобільного транспорту Литовської РСР. Крім того, він очолював Центрально-спортивний технічний клуб "Редува" в Каунасі, який займався, в тому числі, збереженням і реставрацією старовинних автомобілів.

Під час візиту до Франції Гагарін оцінив гідності не тільки Matra, але і Citroen DS

Відомий автомобільний фотограф і блогер Михайло Ніколаєв (Mike Motorov) провів розслідування і за його даними Matra-Bonnet Гагаріна була пофарбована в колір Gris platine irisé – платиновий сірий, а не в блакитний, як на фото, розфарбованому вже в наш час.

Фотографія розфарбована вже в наш час. За інформацією автомобільного фотографа Михайла Миколаєва (Mike Motorov), реальний автомобіль не була блакитним, а платиновим

Як писав раніше OBOZREVATEL, виявлені рідкісні фото приїзду Гагаріна в Київ.