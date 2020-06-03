Французькі авто відчутно поступилися "японцям" у рейтингу якості

Віталій Сазонов Новини 15:30, 3.06.2020

Британська страхова компанія By Mails вивчила базу даних з експлуатації транспортних засобів, яка охоплює найрізноманітніші спектри – від інформації по витратах палива і пробігу до проходження планового ТО. Серед іншого, це дослідження виявило найнадійніші і ненадійні свіжі автомобілі.

До уваги бралися ті машини, які не змогли пройти перевірку на техстан з першого разу. При цьому враховувалися лише порівняно нові машини – віком від 3 до 5 років.

Цікаво, що в трійку лідерів увійшли японські автомобілі – найнадійнішими визнали Honda і Toyota (на них припадає в середньому 4-7% автомобілів, які не пройшли перевірку з першого разу). А ось трійку антирейтингу очолили французькі моделі (15-21% машин, які не пройшли перевірку з першого разу). В цілому ж ТОП-5 найбільш надійних і ТОП-5 найбільш ненадійних авто виглядає наступним чином:

Аутсайдери

  1. Renault Megane

  2. Citroën DS3

  3. Renault Clio

  4. Volvo V40

  5. Vauxhall (Opel) Insignia

Переможці

  1. Honda Jazz

  2. Honda CR-V

  3. Toyota Prius

  4. Mercedes GLA

  5. Toyota RAV4

Що ж стосується марок автомобілів, на вершині списку опинилися наступні п'ять марок: Lexus, Honda, Porsche, Mini і Suzuki. А ось в кінці рейтингу – Renault, Citiroen, Dacia, Vauxhall (Opel), Volvo.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, шо експерти назвали найнебезпечніші автомобілі.

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