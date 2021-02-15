Французька пранкеркаа натрапила в Дубаї на 22-річного українця за кермом Rolls-Royce. Фото та відео

Блогерка і пранкерка з Франції Марі Бенолье, відома під псевдонімом Marie S'Infiltre, під час зйомок в Дубаї (ОАЕ) натрапила на молодого українця за кермом Rolls-Royce.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Крім розкішного авто у хлопця на руці був годинник Rolex (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Блогерша Марі Бенолье натрапила на українця за кермом Rolls-Royce.

Блогерка знімала відео про багатство в Дубаї. Помітивши автомобіль, вона поошла до нього і трохи поспілкувалася з водієм.

Хлопець сказав, що він з України.

За кермом виявився молодий хлопець, який відмовився називати своє ім'я і прізвище, а також, як він заробив на такий автомобіль. Хлопець тільки сказав, що йому 22 роки і він родом з України.

Хлопець не назвав свого імені.

Судячи з кадрів, йдеться про купе Rolls-Royce Wraith, який коштує від 10,8 до 12,5 мільйонів гривень (350 – 430 тисяч доларів).

(Відео – Instagram Marie S'Infiltre)

Як повідомляв OBOZREVATEL, канадський співак Джастін Бібер отримав унікальний Rolls-Royce, створений майстрами американського кузовного ательє West Coast Customs.