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25 жовтня • оновлено в 12:26
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Фотошпигуни впіймали конкурента BMW X4 з Китаю

1.4т Читати матеріал російською

Китайський кросовер від компанії GAC, який складе конкуренцію BMW X4, вирушив на дорожні випробування.

Поки новий автомобіль вкритий камуфляжем. Його знімки опинилися в розпорядженні Autohome. Крім того, вдалося сфотографувати стильний салон взагалі без маскування.

Купе-кросовер GAC

Купе-кросовер GAC

autohome.com.cn

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Насамперед варто зауважити дуже актуальний купеподібний силует — низька лінія даху й динамічний нахил задніх стійок мають ефектний вигляд.

Купе-кросовер GAC

Купе-кросовер GAC

autohome.com.cn

Вірогідно, серійний китайський кросовер виконають за мотивами концепту GAC EnSpirit, представленого у 2017 році. Уже тоді приціл на "БМВ Х4" був очевидний.

GAC EnSpirit 2017

GAC EnSpirit 2017

gac-motor.com

Інтер'єр теж виглядає досить сучасно. Увагу привертають строгі лінії, цифровий щиток приладів і великий монітор інформаційно-розважальної системи.

Купе-кросовер GAC

Купе-кросовер GAC

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Очікується, що новинка отримає бензиновий турбомотор об'ємом два літри й шестиступінчасту автоматичну КПП у структурі повнопривідної трансмісії.

BMW X4

BMW X4

bmw.com

Як писав OBOZREVATEL, китайський виробник GAC має намір переманити потенційних покупців Tesla своїми розробками. Поки китайський електромобіль буде доступний тільки місцевим покупцям. Однак Китай – пріоритетний ринок для "Тесла".

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини автосвіту
Місце
Китай
Теги
авто новини BMW китайський автомобіль
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