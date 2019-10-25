Фотошпигуни впіймали конкурента BMW X4 з Китаю

Китайський кросовер від компанії GAC, який складе конкуренцію BMW X4, вирушив на дорожні випробування.

Поки новий автомобіль вкритий камуфляжем. Його знімки опинилися в розпорядженні Autohome. Крім того, вдалося сфотографувати стильний салон взагалі без маскування.

Купе-кросовер GAC autohome.com.cn

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Насамперед варто зауважити дуже актуальний купеподібний силует — низька лінія даху й динамічний нахил задніх стійок мають ефектний вигляд.

Купе-кросовер GAC autohome.com.cn

Вірогідно, серійний китайський кросовер виконають за мотивами концепту GAC EnSpirit, представленого у 2017 році. Уже тоді приціл на "БМВ Х4" був очевидний.

GAC EnSpirit 2017 gac-motor.com

Інтер'єр теж виглядає досить сучасно. Увагу привертають строгі лінії, цифровий щиток приладів і великий монітор інформаційно-розважальної системи.

Купе-кросовер GAC autohome.com.cn

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Очікується, що новинка отримає бензиновий турбомотор об'ємом два літри й шестиступінчасту автоматичну КПП у структурі повнопривідної трансмісії.

BMW X4 bmw.com

Як писав OBOZREVATEL, китайський виробник GAC має намір переманити потенційних покупців Tesla своїми розробками. Поки китайський електромобіль буде доступний тільки місцевим покупцям. Однак Китай – пріоритетний ринок для "Тесла".

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