Фотошпигуни впіймали конкурента BMW X4 з Китаю

Китайський кросовер від компанії GAC, який складе конкуренцію BMW X4, вирушив на дорожні випробування.
Поки новий автомобіль вкритий камуфляжем. Його знімки опинилися в розпорядженні Autohome. Крім того, вдалося сфотографувати стильний салон взагалі без маскування.
Купе-кросовер GAC
autohome.com.cn
Насамперед варто зауважити дуже актуальний купеподібний силует — низька лінія даху й динамічний нахил задніх стійок мають ефектний вигляд.
Купе-кросовер GAC
autohome.com.cn
Вірогідно, серійний китайський кросовер виконають за мотивами концепту GAC EnSpirit, представленого у 2017 році. Уже тоді приціл на "БМВ Х4" був очевидний.
GAC EnSpirit 2017
gac-motor.com
Інтер'єр теж виглядає досить сучасно. Увагу привертають строгі лінії, цифровий щиток приладів і великий монітор інформаційно-розважальної системи.
Купе-кросовер GAC
autohome.com.cn
Очікується, що новинка отримає бензиновий турбомотор об'ємом два літри й шестиступінчасту автоматичну КПП у структурі повнопривідної трансмісії.
BMW X4
bmw.com
Як писав OBOZREVATEL, китайський виробник GAC має намір переманити потенційних покупців Tesla своїми розробками. Поки китайський електромобіль буде доступний тільки місцевим покупцям. Однак Китай – пріоритетний ринок для "Тесла".
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