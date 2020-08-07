Фотограф знайшов занедбаний особняк з Bentley і Lexus

Стас Сіділєв Новини 20:00, 7.08.2020

Поблизу Лондона знайшли покинутий розкішний особняк, який власники залишили 4 роки тому з невідомих причин. На території залишилися Bentley, Lexus та інші авто.

Фото опублікував фотограф Daily Mail. Життя на території маєтку немов зупинилося. Власне, так і є – власники раптово все кинули і залишили свій розкішний будинок разом з автомобілями. Вони залишили дорогий одяг, побутову техніку і навіть брудний посуд.

На фото видно Bentley, Lexus і Chevrolet. Але повідомляється як мінімум про п'ять автомобілів, які залишилися на території.

Біля будинку залишився розкішний Bentley.
Фото: dailymail.co.uk

Крім того, власники залишили свій одяг від Gucci і Louis Vuitton, а також прикраси та дорогу електроніку.

Власники залишили свій одяг.
Фото: dailymail.co.uk
За 4 роки стан будинку погіршився.
Фото: dailymail.co.uk

Нещодавно OBOZREVATEL показував дивовижні фото занедбаної колекції ГАЗ-21 Волга, яку знайшли в Саудівській Аравії.

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