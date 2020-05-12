Фото нового Mercedes-Benz S-Class здивували мережу
Китайським фанам Mercedes-Benz вдалося сфотографувати нове покоління флагманської моделі S-Class без камуфляжу, і тепер ці фото жваво обговорюються шанувальниками марки по всьому світу.
Зовнішність і інтер'єр нового Mercedes-Benz S-Class розсекречені до прем'єри, яка запланована на друге півріччя поточного року. Один з тестових зразків вдалося сфотографувати в Китаї. Автору вдалося сфотографувати дизайн інтер'єру та екстер'єру моделі.
У новому поколінні Mercedes-Benz S-Class отримав революційні зміни в дизайні. Повністю змінилася світлотехніка: фари стали більш вузькими, а на зміну вертикальним ліхтарям прийшли гострокутні горизонтальні, що заходять на кришку багажника.
Нова радіаторна решітка стала більш масивною, а замість двох хромованих вставок ззаду залишилася одна. Судячи з вигадливого переднього бампера, на фото – версія в пакеті AMG.
Не менш радикально змінився і салон моделі. На зміну двом екранам, об'єднаним під одним склом, прийшли два роздільних модуля.
Перший являє собою вже звичну для багатьох цифрову приладову панель. Другий, збільшений в розмірах, займає практично всю центральну консоль. Ще кілька знімних планшетів підготували для задніх пасажирів.
Раніше OBOZREVATEL вже розповідав про новий флагмані концерну зі Штутгарта, але тоді вигляд машин був розкритий лише частково.