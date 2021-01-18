"Фордівська" система WWS запобігає запотіванню скла в авто

Компанія Ford розробила систему Windscreen Weather Station, яка запобігає запотіванню лобового скла.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Останнім часом багато власників авто зайнялися спортом. Проблема полягає в тому, що після активних фізичних вправ розпалений людський організм виділяє багато вологи. У салоні автомобіля це призводить до спітніння лобового скла.

Система Windscreen Weather Station автоматично активує кондиціонер і вибирає потрібні налаштування повітряного потоку media.ford.com

Справитися із цим явищем покликана система Windscreen Weather Station, розроблена фахівцями компанії Ford. Датчики WWS контролюють вологість повітря в салоні та зміни температури лобового скла. На підставі цих даних вона автоматично активує кондиціонер і вибирає потрібні налаштування повітряного потоку, щоб запобігти спітнінню.

WWS розташована на склі поряд із дзеркалом заднього виду. Система має компактні розміри – 5 х 3 см. Першими нову систему отримали позашляховики Ford Kuga та Explorer. Ще однією перевагою новинки є те, що вона допомагає зменшити витрату палива та зменшити викиди CO2 шляхом скорочення використання компресора кондиціонера.

Першими нову систему отримали позашляховики Ford Kuga та Explorer media.ford.com

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