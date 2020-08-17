Компанія Ford випустить особливу версію 660-сильного суперкара Ford GT Heritage Edition, присвячену перемозі моделі GT40 в 24-годинному марафоні в Дайтоні.

Ford святкує історичну перемогу GT40 випуском спецверсії. Фото: media.ford.com media.ford.com

За півроку до тріумфу в Ле-Мане в 1966 році, компанія Ford відсвяткувала перемогу на гоночній трасі в Дайтоні. Тоді три екіпажі на нових болідах GT40 зайняли всі три місця на подіумі.

Ford святкує історичну перемогу GT40 випуском спецверсії. Фото: media.ford.com media.ford.com

Підрозділ Ford Performance створил для цінителів бренду і його гоночної історії версію Ford GT Heritage Edition. Всього буде побудовано 40 екземплярів ексклюзивного суперкара.

Ford святкує історичну перемогу GT40 випуском спецверсії. Фото: media.ford.com media.ford.com

Ford святкує історичну перемогу GT40 випуском спецверсії. Фото: media.ford.com media.ford.com

Ford святкує історичну перемогу GT40 випуском спецверсії. Фото: media.ford.com media.ford.com

Подібно болідів 1966 року народження, новинка пофарбована в білий колір з червоними контрастними вставками. На дверях красується порядковий номер 98. Саме під цим номером до фінішу в Дайтоні першим прийшов болід Кена Майлза і Ллойда Рубі.

Ford святкує історичну перемогу GT40 випуском спецверсії. Фото: media.ford.com media.ford.com

Ford святкує історичну перемогу GT40 випуском спецверсії. Фото: media.ford.com media.ford.com

Для оздоблення салону використана чорна і червона алькантара, а карбонові дверні панелі прикрашені номером 98.

Ford святкує історичну перемогу GT40 випуском спецверсії. Фото: media.ford.com media.ford.com

Ford святкує історичну перемогу GT40 випуском спецверсії. Фото: media.ford.com media.ford.com

Автомобіль отримав 20-дюймові золотисті колісні диски, червоні гальмівні супорти з чорними буквами Brembo, а також ряд інших декоративних елементів, що відрізняють новинку від інших представників сімейства GT. Перші екземпляри відправляться до замовників на початку майбутнього року.

Ford святкує історичну перемогу GT40 випуском спецверсії. Фото: media.ford.com media.ford.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ford відзначила 55-річчя моделі Bronco випуском цілого сімейства концептів.

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