Ford вирішив ефектно відзначити 55-річчя моделі Bronco
Величезний інтерес, викликаний дебютом нового рамного позашляховика Ford Bronco і родинного кросовера Ford Bronco Sport, в компанії вирішили використовувати "по повній програмі".
З нагоди 55-річчя Bronco компанія Ford представила 5 яскравих концептів – Bronco Outer Banks Fishing Guide, Bronco Trail Rig, Bronco Sport Trail Rig, Bronco Sport TOW RZR і Bronco Sport Off-Roadeo Adventure Patrol. Вони демонструють практично безмежні можливості для тюнінгу і величезний вибір фірмових аксесуарів для Bronco і Bronco Sport.
Зокрема, Bronco Outer Banks Fishing Guide сподобається фанатам риболовлі, які зможуть закріпити вудки і рибальське сидіння на поперечині між передніми крилами.
А концепт Bronco Trail Rig призначений для підкорювачів бездоріжжя. Він оснащений модульним переднім бампером, лебідкою Ford Performance, потужним трубчастим каркасом замість дверей і експедиційним багажником зі спецінвентарем.
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На базі моделі Bronco Sport, побудували кілька концептів. Так, Trail Rig отримав багажник на даху, 31-дюймові шини BFGoodrich і ліфтованную підвіску, що збільшила кліренс на 25 мм.
А Bronco Sport TOW RZR адаптований під буксирування вантажів масою до тонни і отримав причіп OffGrid.
Крім того, для патрулювання фірмових позашляхових розважальних полігонів Off-Roadeo компанія підготувала спецверсію Bronco Sport Off-Roadeo Adventure Patrol. Першу таку локацію Ford має намір відкрити наступного літа в Остіні, штат Техас.
А ось вже цієї осені спеціально підготовлений гоночний Bronco R візьме участь в змаганнях SCORE Baja 1000.
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