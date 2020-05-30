Ford відродить легендарне ім'я Mach 1

Компанія Ford поповнить сімейство "Мустангів" легендарним Mach 1. В ієрархії бренду новинка займе місце між версіями GT Performance Pack 2 і Shelby GT350.

2021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

"Mach 1 займає особливе місце в історії моделі Mustang. Прийшов час розширити лінійку машин з 5-літровим V8 і запропонувати шанувальникам Mustang новий рівень потужності, точності управління і колекційної цінності", коментує Дейв Перічак, директор підрозділу Ford Icon.

"Класичний" Ford Mustang Mach 1 дебютував в 1969 році media.ford.com

В даний час Ford закінчує тести 2021 Mustang Mach 1, який буде "найбільш підготовленим для треку 5-літровим Mustang за всю історію моделі".

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На тізера прототипів в камуфляжі видно, що новий Mach 1 отримає власний дизайн передньої частини з агресивним бампером з великими повітрозабірниками, як у оригінального Ford Mustang Mach 1 1969 року. Верхня і нижня решітки радіатора мають малюнок у вигляді великих сот, що покликане підкреслити спортивний характер 500-сильної машини.

2021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

Не менш ефектно машина виглядає ззаду, де з'явився великий спойлер, квартет вихлопних труб, а також масивний дифузор, інтегрований в новий задній бампер. Під 19-дюймовими легкосплавними дисками ховаються червоні супорта спортивної гальмівної системи від Brembo, а за дорогу машина міцно тримається швидкісними шинами низькопрофільними Michelin Pilot Sport Cup 2 розмірністю 305/30 ZR19.

2021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

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