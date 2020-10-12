Ford відмовився від седанів на користь кросоверів і SUV

Американська компанія Ford знімає з виробництва всі седани і сконцентрує свої зусилля на кросовери, пікапах і SUV.

Про це інтерв'ю порталу FordAuthority заявив Кумар Галхотра, президент Ford North America і віце-президент Ford Motor Company. Незважаючи на те, що седанів є чимало шанувальників, очевидно, що більшість американців віддають перевагу кроссоверам і SUV.

Ford буде робити акценти на кросовери, позашляховики і пікапи, а легкову гаму представлятимуть спортивні Mustang і GT. фото: media.ford.com

"Cегмент седанів знаходиться в занепаді протягом дуже довгого часу, і цей спад прискорюється в останні кілька років, – коментує Кумар Галхотра. – Тому ми прийняли рішення інвестувати в зростаючий сегмент, і запропонувати такі новинки, як Bronco, Mustang Mach-E і Bronco Sport, так що у нас буде багато моделей, які компенсують догляд седанів. оскільки клієнти перестали покупець седани, не мало сенсу продовжувати інвестувати в створення і виробництво ".

Ford Bronco 3Dr. фото: media.ford.com

Ford Bronco 5Dr. фото: media.ford.com

За останні кілька місяців седани Ford один за одним залишали конвеєр, починаючи з Fiesta і Focus, потім Taurus і зовсім недавно Fusion разом з Lincoln MKZ. Аналогічним чином нинішній рік стане останнім і для Lincoln Continental. Таким чином, Mustang і GT залишилися єдиними легковими автомобілями в модельному ряду компанії на північноамериканському ринку.

Ford Bronco Sport. фото: media.ford.com

Як вже раніше розповідав OBOZREVATEL , крім Bronco, Bronco Sport і Mustang Mach-E, незабаром в лінійці Ford з'явиться компактний пікап Maverick.