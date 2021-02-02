Ford та Google об'єднають зусилля в галузі інтернет-сервісів

Компанії Ford і Google анонсували унікальний стратегічний альянс у галузі комунікаційних технологій та автономного керування.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Зокрема, Ford буде використовувати Google Cloud як основний "хмарний" сервіс в автомобілях, а також досвід Google у галузі великих даних, штучного інтелекту та машинного навчання.

Проєкт, який стартує у 2023 році, розрахований на 6 років, передбачає використання на всіх автомобілях концерну операційної системи на базі Android, додатків Google та вбудованих сервісів.

У межах угоди передбачено створення спільної команди, що отримала назву Team Upshift, яка буде використовувати весь накопичений двома компаніями досвід та технології. Це дозволить не тільки підвищити рівень безпеки на дорогах, а й розширить можливості користувачів Ford та Lincoln у галузі сучасних систем комунікації, онлайн-сервісів та електронної торгівлі. Проєкт також передбачає спільне розроблення навігаційних систем, заснованих на даних у реальному часі, розвитку систем голосового управління, а також розважальних програм.

Зокрема, завдяки Google Assistant водій зможе активніше використовувати голосове керування, не відволікаючись від дороги та не знімаючи рук із керма. Карти Google Maps забезпечать водія всією оперативною інформацією про ситуацію на дорозі, оптимальний маршрут і трафік. Зі свого боку, завдяки Google Play водій та його супутники отримають доступ до музики, аудіокниг, подкастів та іншого розважального контенту, вибір та управління яким також можна буде здійснювати за допомогою голосових команд.

Відкрита платформа Android дозволить компанії Ford спільно з іншими виробниками створювати нові додатки для автомобілів з урахуванням персональних переваг користувачів.

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