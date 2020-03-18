Ford Ranger став пікапом номер 1 в Україні

За перші два місяці 2020 року пікап Ford Ranger піднявся на верхню сходинку з долею ринку в 37,2%, що на 15,38% більше, ніж у минулому році.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Ford Ranger єдиний авто у своєму класi, що пропонує споживачам 10-ступеневу АКП та багато корисних опцій, які доступні у авто пасажирського сегменту.

Ford Ranger ford.ua

Зокрема у пікапа є адаптивний круїз-контроль, утримування авто у смузі, система розпізнавання дорожніх знаків та багато інших систем. Він здатен подолати брод глибиною до 800 мм, а кліренс 237 мм допоможе на бездоріжжі. В залежності вiд версії, вантажопідйомність може досягати 1197 кг.

Ford Ranger ford.ua

Ford Ranger доступний в Україні у декількох комплектаціях – XL, XL+, XLT, Limited та Wildtrak. Покупці зможуть вибрати механічну 6-ступеневу або 10-ступеневу автоматичну КП та два варіанти кабіни – подвійну або подовжену.

Ford Ranger ford.ua

Ranger оснащується 2-литровим дизельним двигуном EcoBlue на 170 к.с. з крутним моментом у 420 Нм. Ціна моделі стартує від 806 200 грн.

Ford Ranger ford.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, новий пікап VW Amarok буде створений на базі Ford Ranger.

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