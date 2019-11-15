Форд проти Феррарі: хто переможе?

В український кінопрокат вийшов фільм Ford проти Ferrari, що росповідає про протистояння двох брендів в знаменитій 24-гонці в Ле-Мані.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в кінотеатрах України розпочався показ фільму "Аутсайдери" про суперництво між Фордом і Феррарі за перемогу в престижній гонці "24 години Ле-Мана". Фільм створений за мотивами книги американського письменника і журналіста Ей Джей Бейме "Женіть щосили: Форд, Феррарі і їх бій за швидкість і славу в Ле-Мане".

Фільм "Аутсайдери" або "Ford проти Ferrari" вийшов на екрани кінотеатрів України foxmovies.com

Старт гонки в Ле-Мані 1966 року media.ford.com

Фільм розповідає про взаємини американського автомобільного конструктора Керролла Шелбі (Метт Деймон) і британського гонщика Кена Майлза (Крістіан Бейл), які кинули виклик корпораціям і власним демонам, щоб створити спорткар, здатний конкурувати з Ferrari.

У головних ролях фільму - Метт Деймон і Крістіан Бейл foxmovies.com

В основу картини лягла історія створення гоночного Ford GT40, в якому активну участь взяв гонщик і конструктор Керол Шелбі. Причиною появи цієї машини стала відмова Енцо Феррарі продати компанію Генрі Форду II.

Ford GT40 на трасі в Ле-Мані 1966 року media.ford.com

Після переговорів з декількома компаніями в проект залучили Еріка Бродлі, власника і дизайнера Lola. Машину оснастили 4,5-літровим фордовским мотором і дали ім'я Ford GT. Перший виїзд автомобіля відбувся в 1964-му на трасі Нюрбургринг. Філ Хілл фінішував на ній другим. Потім Керролл Шелбі переробив GT40 під мотор об'ємом 4,7 л, і в 1965 році вона перемогла на трасі в Дайтоні.

У 1966-му версії з 7-літровим V8 завоювали перші місця в Дайтоні, Себринге і Ле-Мане, причому у Франції гонщики зайняли весь подіум.

Брюс МакЛарен, Генрі Форд II і Кріс Амон на подіумі гонки в Ле-Мані 1966 року media.ford.com

У 1967-му автомобіль знову переміг в Ле-Мане. Ferrari, Maserati і Porsche були осоромлені, а Генрі Форд II тріумфував. Коли в 1968 році вступили в силу обмеження по робочому об'єму гоночних двигунів, GT40 отримав 5-літровий мотор і знову переміг в Ле-Мане – в 1968-му і 1969-му.

Цікаво, що після фантастичної перемоги Ford в 1966 році болідів Ferrari жодного разу не вдалося перемогти в "24 годинах Ле-Мана".

Ford GT40 мчить до заповітної перемоги в Ле-Мане 1966 року media.ford.com

Сьогодні оригінальні екземпляри Ford GT40 оцінюються в мільйони доларів, наприклад, в 2018 році аукціонний будинок RM Sotheby`s продав один з трьох переможних болідів 1966 роки за 9,8 мільйона доларів.

У 2018 році RM Sotheby`s продав один з трьох переможних Ford GT40 1966 роки за 9,8 мільйона доларів rmsothebys.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на акцион виставили автомобіль фінського гонщика Ф1 Кімі Райкконена.

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