Ford презентував нове покоління пікапа F-150 Raptor

Компанія Ford продовжує наповнювати радістю серця численних шанувальників пікапів F-серії. На цей раз "фордівці" презентували найбільшу спортивну та внедорожную версію – F-150 Raptor.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Вперше модель F-150 Raptor представили у 2009 році. Нинішнє покоління стало вже третім за рахунком. Ви будете здивовані, але за останні 4 роки бажаючих придбати "заряджений" пікап виявилося більше, ніж у спорткарів Porsche та навіть культового Chevrolet Corvette.

Основна відмінність версії Raptor від інших F-150 – у позашляхових якостях, яким при створенні новинки приділили максимальну увагу. Автомобіль отримав нову підвіску з довгохідними амортизаторами Fox LiveValve з зовнішніми резервуарами та електронним керуванням жорсткістю.

Задній нерозрізний міст забезпечили унікальною п'ятиважельною конструкцією з тягою Панара, яка не боїться ніякого бездоріжжя. Враження справляють й дані про хід підвіски – спереду він досягає 356 мм, а ззаду – 381 мм.

Для новинки також пропонуються позашляхова гума BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, яку можна замовити в двох варіантах – на 35 або 37 дюймів, причому, останній вперше пропонується для серійної машини. Геометрична прохідність порівнянна з армійськими усюдиходами. Дорожній просвіт в залежності від використовуваних шин досягає 305/333 мм, кут в'їзду складе 31/33,1 градуса, а кут з'їзду – 22,7/24,9 градуса.

Під капотом пікапа розташований V6 3.5 EcoBoost з двома турбінами, характеристик якого поки зберегли в секреті. У попередника цей мотор мав віддачу 457 к.с. та 692 Нм. Крутний момент до всіх ведучих коліс відправляється через 10-ступінчастий "автомат". Повноприводна трансмісія має багатодискову муфту підключення передніх коліс та задній диференціал з електромеханічної блокуванням. Як опція спереду пропонується муфта Torsen.

На автомобілі встановили нову вихлопну систему з трубами діаметром 76 мм, запатентованої конструкцією X-pipe, активними клапанами та вигинами "як у тромбона". Завдяки прямоточному глушнику та регульованим заслінкам покупці можуть міняти звук за своїм бажанням, зробивши його тихим, нормальним, спортивним або "Baja".

З урахуванням високих навантажень, раму новинки посилили, а електроніка дозволяє вибирати режими роботи силового агрегату в залежності від умов експлуатації та дорожнього покриття: Slippery, Tow/Haul, Sport, Normal, Off-Road, Baja та Rock Crawl.

Салон Raptor успадкував від F-150 нового покоління, але дизайнери додали декоративні елементи і контрастні вставки, що підкреслюють спортивний характер новинки Автомобіль отримав повністю цифровий кокпіт з 12-дюймовою приладової шкалою, а інформаційно-розважальна система може оновлюватися "по повітрю".

У американських дилерів Ford F-150 Raptor з'явиться влітку, а у наступному році очікується Raptor R з потужним мотором V8.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанії Ford та Google об'єднають зусилля у галузіі інтернет-сервісів, а у Великобританії запропонували тюнінг для електромобіля Ford Mustang Mach-E.