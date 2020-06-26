Ford презентував нове покоління моделі F-150

У Ford сьогодні "червоний день календаря" – компанія презентувала 14-е покоління найпопулярнішого пікапа в світі – модель F-150.

2021 Ford F-150. фото: media.ford.com

Для компанії Ford ця модель є знаковою. Останні 38 років поспіль F-Series був самим продаваним автомобілем в США, а 43 роки поспіль – самим продаваним пікапом. Нова 14-я генерація обіцяє стати найбільш універсальною і технологічною моделлю за всю історію.

2021 Ford F-150. фото: media.ford.com

Дизайн F-150 змінився не так радикально, як у найближчих конкурентів. Можна припустити, що це зроблено на догоду численним шанувальникам моделі, які досить консервативні в своєму виборі і не люблять змін.

2021 Ford F-150. фото: media.ford.com

Покупцям пропонується декілька варіантів оформлення решітки радіатора, світлотехніки і декору. Бампера можуть бути нефарбовані, в колір кузова або в хромі. Широка палітра кольорів, матеріалів обробки і аксесуарів дозволить створити пікап під кожного конкретного клієнта.

Наприклад, можна замовити спеціальну панель-органайзер на двері багажника Tailgate Work Surface, щоб використовувати її для виконання підсобних робіт.

Спеціальну панель-органазер Tailgate Work Surface можна використовувати для виконання підсобних робіт. фото: media.ford.com

2021 Ford F-150. фото: media.ford.com

Модуль Pro Power Onboard дозволить підключати найрізноманітнішу техніку або використовувати авто в якості зарядної станції, наприклад, для підзарядки електробайка або підключення електроінструментів.

Блок для підключення зовнішніх пристроїв Pro Power Onboard. фото: media.ford.com

Ще одна опція – Interior Work Surface – дозволяє зручно розташуватися на стоянці з ноутбуком або ланч-боксом, а система Max Recline Seats дозволяє відкинути спинки назад і перетворити передні сидіння в спальні місця.

Interior Work Surface перетворює центральну панель в невеликий стіл. фото: media.ford.com

Цікава "фішка" F-150 – важіль АКП, що складається. фото: media.ford.com

Для новинки пропонується три типи кабіни, привід 4х2 та 4х4, а також 6 варіантів силових агрегатів. Бензинова лінійка представлена 3,3-літровим атмосферним V6, турбірованнимі V6 об'ємом 2,7 і 3,5 літра, а також топовим 5-літровим атмосферним V8. Шанувальникам дизельних моторів адресований 3-літровий V6 сімейства PowerStroke.

Але головна новинка – гібридний агрегат PowerBoost. Він складається з 3,5-літрового V6, 10-ступіневої АКП, електромотора потужністю 35 кВт (47 к.с.) та компактної літій-іонною батареї на 1,5 кВтг. З повністю заправленим баком гібрид здатний подолати без зупинки понад 950 км. Крім того, автомобіль здатний буксирувати причіп масою 5,4 тонни.

2021 Ford F-150. фото: media.ford.com

У стандартну комплектації новинки увійшла інформаційно-розважальна система SYNC 4 з розширеним функціоналом, голосовим управлінням і вдвічі збільшеною продуктивністю. Зокрема, SYNC 4 отримав функцію бездротового підключення до смартфону і активації додатків SYNC AppLink, наприклад, Waze і Ford + Alexa. Тішити слух меломанів в новому F-150 буде аудіосистема B&O Sound System від Bang & Olufsen з 8 або 18-у динаміками в залежності від версії.

Ford F-150 отримав інфо-розважальну систему SYNC 4. Фото: media.ford.com

Для Ford F-150 пропонується широкий асортимент аксесуарів. фото: media.ford.com

Для нового F-150 пропонуються численні електронні помічники водія, в тому числі система автоматичного екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів, камера заднього виду з динамічними направляючими і система автоматичного перемикання дальнього світла.

Автомобіль будуть випускати на двох заводах компанії в США. У дилерів новинка очікується в кінці нинішнього року.

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