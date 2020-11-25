Ford представив нову комерційну модель на базі Ranger

Компанія Ford уперше представила новий варіант моделі Ranger у вигляді шасі з кабіною, завдяки чому на базі моделі можна створювати найрізноманітніші спецверсії.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка має повнопривідну трансмісію, економічний дизельний двигун сімейства EcoBlue і міцну рамну конструкцію шасі.

З таким арсеналом Ranger стане ідеальною основою для установки на шасі спеціалізованих кузовів для сервісних і ремонтних компаній, комунальних служб або будівельних організацій.

Новий Ranger отримав розраховану на велике навантаження ресорну задню підвіску, а максимальна повна маса автомобіля може досягати 3270 кг. Версія з однорядною кабіною дає змогу встановлювати кузови довжиною 2518 мм. Крім того, новинка здатна буксирувати причіп масою до 3500 кг.

Автомобіль має хорошу геометричну прохідність завдяки коротким звисам. Глибина броду може досягати 0,8 м, а дорожній просвіт до переобладнання становить 237 мм.

Під капотом новинки розташовується 2-літровий дизельний двигун EcoBlue потужністю 170 к.с., а обертовий момент досягає 420 Нм. Він працює в парі із 6-ступінчатою механічною коробкою передач. Замовлення на новинку почнуть приймати із січня майбутнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ford представила електричний Transit.