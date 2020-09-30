Ford представив новинку сімейства Transit

Компанія Ford почала виробництво нової моделі сімейства Transit повною масою 5 тонн.

Про це повідомляє прес-служба виробника. За всю історію існування Ford Transit, новинка володіє найпотужнішим мотором і найбільшою вантажопідйомністю.

5-тонний Ford Transit. Фото: media.ford.com

5-тонний Transit посилить позиції Ford в сегменті фургонів, а додаткові 300 кг, який цей автомобіль здатний перевозити в порівнянні з попередником, дозволять задовольнити потреби більш широкої клієнтської аудиторії. Цей автомобіль стане відмінним вибором в якості базової модифікації для створення самоскидів, карет швидкої допомоги, поліцейських фургонів або мікроавтобусів на 19 і більше місць.

5-тонний Ford Transit. Фото: media.ford.com

Ford пропонує в новій версії широкий асортимент модифікацій шасі з кабіною. Клієнтам доступні 3 варіанти колісної бази, 4 варіанти довжини рами, а також кабіни з одним або двома рядами сидінь. Залежно від версії вантажопідйомність шасі з кабіною становить від 2558 до 2872 кг.

5-тонний Transit також доступний у вигляді суцільнометалевого фургона "Jumbo" з високим дахом вантажопідйомністю до 2347 кг. Він має об'єм вантажного відсіку 15,1 м3, а довжина багажного відділення складає 4217 мм. Це дозволяє розмістити всередині до 5 стандартних піддонів. Нові посилені дах і борти, плоска підлога і вбудована в задній бампер підніжка полегшують процес завантаження/розвантаження.

5-тонний Transit також доступний у вигляді суцільнометалевого фургона "Jumbo" з високим дахом. Фото: media.ford.com

5-тонний Ford Transit. Фото: media.ford.com

5-тонний Ford Transit. Фото: media.ford.com

Всі 5-тонні Transit оснащені приводом на задні колеса. Дволітровий дизельний двигун EcoBlue має потужність 170 к.с., а обертовий момент досягає 405 Нм. У парі з ним працює 6-ступенева "механіка" або 10-ступеневий "автомат".

5-тонний Ford Transit. Фото: media.ford.com

Збільшення повної маси зажадало посилення конструкції механічних компонентів новинки. Зокрема, автомобіль отримав нові маточини, колеса і задні шини зі збільшеною до 205 мм шириною, а також модернізовані гальма на задній осі. Крім того, 5-тонний Transit першим серед європейських моделей Ford отримав новий задній міст, розрахований на навантаження до 3,5 тонн. При замовленні 10-ступіневої АКП на автомобіль встановлюється нова передня вісь, розрахована на навантаження до 2100 кг (на 225 кг більше, ніж у стандартної версії).

5-тонний Ford Transit. Фото: media.ford.com

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