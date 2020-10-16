Ford представив європейську версію Mustang Mach 1

На автошоу Goodwood SpeedWeek відбудеться європейський дебют лімітованої серії культового американського спорткара Ford Mustang.

Про це повідомляє прес-служба виробника. На "Тижні швидкості", що відбудеться у британському Гудвуді, буде представлена європейська версія Mustang Mach 1, раніше недоступна для покупців "Старого Світу".

2 021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

Від звичайного Mustang версія Mach 1 відрізняється кузовом з додатковими аеродинамічними елементами, форсованим 5-літровим V8, а також високопродуктивною 6-ступінчастою "механікою".

2 021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

Під капотом Mustang Mach 1 розмістили 460-сильний бензиновий мотор 5.0 V8 з алюмінієвим блоком і головкою циліндрів. Двигун отримав поліпшену систему охолодження масла, систему впуску повітря Open Air Induction System, новий впускний колектор, 87-міліметрові дросельні заслінки від моделі Shelby Mustang GT350, у неї ж запозичені настройки блоку управління двигуном. В результаті крутний момент досягає 529 Нм при 4600 об/хв.

2 021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

Крім того, Mach 1 стане першим серійним Mustang для європейського ринку, який отримає в своє розпорядження спортивну 6-ступіневу механічну коробку передач Tremec, яка використовує спеціальну технологію для плавного перемикання передач. В якості альтернативи покупці зможуть замовити 10-ступіневий "автомат".

2 021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

2 021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

2 021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

2 021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

Автомобіль отримав власні настройки підсилювача керма і підвіски, магнітореологіческой амортизатори MagneRide другого покоління, нові пружини і стабілізатори. Завдяки всім ці змін Mach 1 є найшвидшою і динамічною версією серійного Mustang, коли-небудь пропонувався в Європі.

2 021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

Зовні Mustang Mach 1 нагадує своїх легендарних попередників 60 і 70-х років минулого століття. Автомобіль прикрасили декоративними смугами, унікальним 19-дюймовими легкосплавними дисками і фірмовими логотипами. Покупці зможуть вибрати з 8 кольорів кузова, а кожен екземпляр матиме табличку з індивідуальним номером примірника.

2 021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

2 021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

2 021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

2 021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

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