Ford презентувала новий Transit для міжнародних перевезень

Компанія Ford розпочала випуск нової версії шасі Transit із кабіною, що пропонує максимальну вантажопідйомність.

Про це повідомляє пресслужба виробника. До особливостей нової передньоприводної моделі належать шасі збільшеної довжини та призначені для великовагових вантажівок силові агрегати.

У поєднанні з кузовом типу "фургон" із боковими шторками модель шасі L5 Transit з кабіною здатна перевозити до 10 стандартних піддонів навіть зі встановленим спальним відсіком, а розрахункова вантажопідйомність після переобладнання сягає 950 кг.

Новинка має колісну базу 4522 мм – найдовшу з-поміж усіх передньоприводних шасі з кабіною з повною масою 3,5 т.

Щоб забезпечити відповідність нового шасі з кабіною потребам клієнтів, компанія Ford налагодила співпрацю з компаніями Carpol та Nadwozia Partner, які займаються переобладнанням автомобілів. У підсумку були створені демонстраційні моделі типових автомобілів для міжнародних перевезень із кузовами типу "фургон" із боковими шторками та зручними спальними відсіками над кабіною або за нею.

Усі версії передньоприводних шасі Transit L5 із кабіною оснащуються дизельними двигунами EcoBlue з робочим об’ємом 2,0 л, що вирізняються економічністю, потужністю та відповідають вимогам сучасних екологічних стандартів. Стандартна версія розвиває потужність 130 к.с. та крутний момент у 360 Нм, а більш продуктивний варіант – 160 к.с. та 390 Нм.

До стандартної комплектації входить 6-ступенева МКП, а як опція доступний 6-ступеневий "автомат" з режимом ручного перемикання. У поєднанні з усіма варіантами двигунів для замовлення доступний паливний бак об’ємом 95 л, який дає змогу збільшити запас ходу.

У переліку доступних технологій допомоги водію є інтелектуальний адаптивний круїз-контроль та система утримання у смузі руху Lane-Keeping System.

Зазначимо, що 2020 року Ford вшосте поспіль став провідним брендом комерційних автомобілів у Європі, а продажі Transit на 20 основних європейських ринках сягнули 87 139 одиниць. В Україні було продано 592 авто цієї моделі 2020 року, що є другим найкращим результатом у сегменті.

Як розповідав раніше OBOZREVATEL, Ford представив електричний Transit та назвав його ціну.