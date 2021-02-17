Ford повністю електрифікує свої автомобілі в Європі до 2030 року

До 2030 року всі легкові автомобілі Ford у Європі будуть з електричними двигунами. Компанія інвестує 1 мільярд доларів у свій завод у Кельні, Німеччина, який стане першим її підприємством із виробництва електромобілів на континенті.

Завод запрацює 2023 року. До 2026-го Ford створить електричні версії всіх своїх легкових автомобілів у Європі, а до 2030 року дві третини його комерційних машин будуть електричними або гібридами. Про це йдеться на сайті компанії.

У Ford кажуть, що для них виробництво комерційних автомобілів – це ключ до майбутнього зростання та прибутковості, що підтримується новими продуктами й послугами та стратегічним союзом із Volkswagen та спільним підприємством Ford Otosan.

"Ми успішно реструктурували Ford of Europe і повернулися до прибутковості в четвертому кварталі 2020 року. Тепер ми прагнемо до повністю електричного майбутнього в Європі", – заявили у компанії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Jaguar Land Rover протягом п’яти років перейде на виробництво електромобілів. На це вона інвестуватиме близько 3,5 мільярдів доларів на рік. Land Rover отримає свою першу електричну модель 2024 року, а до наступного року всі Jaguar будуть повністю живитися від акумуляторів.