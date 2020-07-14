Ford показав новий кросовер для суворого бездоріжжя

Новий кросовер Ford Bronco Sport 2021 повністю розсекречено. Автомобіль отримав брутальний дизайн, практичний сучасний салон і потужні двигуни.

Квадратний дизайн – ключова характеристика зовнішності Bronco Sport 2021. Фото: Ford

Основою для моделі послужив Ford Kuga, але Бронко Спорт вийшов майже на 20 см коротшим, що допоможе геометричній прохідності на бездоріжжі. Довжина і ширина дорівнюють 4387 і 2088 мм відповідно при колісній базі в 2670 мм.

Висота варіюється в діапазоні 1783-1890 мм в залежності від модифікації. З цієї причини різниться і кліренс – від 198 до 224 мм. Глибина броду 599 мм. Всі версії моделі будуть пропонуватися з повнопривідною трансмісією.

Новий Ford Bronco Sport побудовано на базі Kuga, але він виглядає як позашляховик. Фото: Ford

Салон Bronco Sport 2021 здається міцним і сучасним. Фото: Ford

На вибір покупці отримають бензинові двигуни об'ємом 1,5 л (184 к.с. і 257 Нм) та 2 л (248 к.с. і 373 Нм). У парі – 8-ступенева автоматична КПП.

Цікаво, що в салоні на кермі немає звичного логотипу Ford – замість нього тут гарцюючий кінь Bronco. Таким чином в компанії вирішили нагадати кожному власникові машини про те, що новий кросовер Форд Бронко відноситься до окремого суббренду.

Конструктори передбачили розетки для дрібної електроніки. Фото: Ford

Говорячи про салон Ford Bronco Sport 2021, варто відзначити величезну кількість зручних і практичних рішень. Розетки, гачки, кишені, бокси, липучки і петельки – всі елементи представлені в достатку для того, щоб кожен мандрівник зумів прилаштувати свій провіант. Це стосується і міських жителів, адже жодна сім'я не відмовиться від додаткових практичних рішень всередині машини.

Всередині багато органайзерів для різних дрібниць. Фото: Ford

Багажник Ford Bronco Sport оздоблено фактурним пластиком. Фото: Ford

На задньому ряду багато місця. Фото: Ford

На дороги перші позашляховики Ford Bronco Sport 2021 виїдуть до кінця року. Стартова ціна – $28 155.

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