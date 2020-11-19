Ford почав випуск кросовера із запасом ходу 1000 км та оголосив його ціну

Компанія Ford приступила до випуску нового кроссовера – Kuga Hybrid. Особливістю новинки стала висока автономність ходу – 1000 км, а також невелика витрата палива – в змішаному циклі вона становить 5,4 л/100 км. Ціна на автомобіль вже оголошена – так, в Німеччині він коштує від 37 тис. євро.

Як повідомив "блакитний овал" в своєму прес-релізі, Kuga Hybrid оснащений силовою установкою, яка поєднує в собі 2,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун, електромотор і акумулятор ємністю 1,1 кВтг. Зарядити машину від розетки не вийде – це класичний гібрид, де батарея і електромотор встановлені суто для економії пального і збільшення "далекобійності".

Новий Ford Kuga Hybrid

Потужність автомобіля становить 190 к.с. Позначку у 100 км/год він долає за 9,1 сек. У базі кросовер пропонує передній привід, а за доплату доступна система 4х4. Трансмісія – варіатор.

Новий Ford Kuga Hybrid

Оснащення Ford Kuga Hybrid включає адаптивний круїз-контроль, розпізнавання дорожніх знаків, систему утримання смуги руху, моніторинг сліпих зон, допомога при паркуванні. В якості опції передбачена інформаційно-розважальна система Ford SYNC 3 з 8,0-дюймовим екраном і аудіосистема B&O.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Ford представив електричний Transit. Вже відома і ціна новинки.