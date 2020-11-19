Ford почав випуск кросовера із запасом ходу 1000 км та оголосив його ціну

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
5,8 т.
Ford почав випуск кросовера із запасом ходу 1000 км та оголосив його ціну

Компанія Ford приступила до випуску нового кроссовера – Kuga Hybrid. Особливістю новинки стала висока автономність ходу – 1000 км, а також невелика витрата палива – в змішаному циклі вона становить 5,4 л/100 км. Ціна на автомобіль вже оголошена – так, в Німеччині він коштує від 37 тис. євро.

Як повідомив "блакитний овал" в своєму прес-релізі, Kuga Hybrid оснащений силовою установкою, яка поєднує в собі 2,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун, електромотор і акумулятор ємністю 1,1 кВтг. Зарядити машину від розетки не вийде – це класичний гібрид, де батарея і електромотор встановлені суто для економії пального і збільшення "далекобійності".

Новий Ford Kuga Hybrid

Потужність автомобіля становить 190 к.с. Позначку у 100 км/год він долає за 9,1 сек. У базі кросовер пропонує передній привід, а за доплату доступна система 4х4. Трансмісія – варіатор.

Новий Ford Kuga Hybrid

Оснащення Ford Kuga Hybrid включає адаптивний круїз-контроль, розпізнавання дорожніх знаків, систему утримання смуги руху, моніторинг сліпих зон, допомога при паркуванні. В якості опції передбачена інформаційно-розважальна система Ford SYNC 3 з 8,0-дюймовим екраном і аудіосистема B&O.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Ford представив електричний Transit. Вже відома і ціна новинки.