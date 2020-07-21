Ford планує відродити ім'я Maverick

За інсадерской інформації, отриманої журналістами порталу Musclecars & Trucks, компанія Ford планує відродити модель Maverick.

Нагадаємо, що однойменна модель позашляховика продавалася на європейському ринку з 2001 по 2005 рік. Під ім'ям Maverick переховувався Ford Escape, створений за участю компанії Mazda, а в період з 1996 по 2001 так називався "ребейджінговий" Nissan Terrano II, що продавався в Європі через дилерську мережу Ford. Ще раніше під таким ім'ям на деяких ринках пропонувався Nissan Patrol. А вперше це ім'я використовувалося в 70-і роки для компактний 2- і 4-дверних седанів Ford.

Оригінальний Ford Maverick (1969-1977). фото: media.ford.com

Під ім'ям Ford Maverick в різні роки ховалися: Nissan Patrol (1988-1997). фото: media.ford.com

... Nissan Terrano II (1996-2001). фото: media.ford.com

... Ford Escape (2001-2005). фото: media.ford.com

Після гучного дебюту відродженого всюдихода Bronco, а також стабільно зростаючого попиту на кросовери і позашляховики всіх розмірів, поява моделі Maverick виглядає цілком логічно. Не виключено, що новинка замінить в гамі моделей компакnний Ford EcoSport, який випускається з 2012 року.

На фірмовій презентації дебют Maverick запланований на 2021 рік. фото: media.ford.com

Автомобіль буде побудований на "фордовской" платформі C2. Ця гнучка архітектура вже використовується на європейській моделі Ford Focus, новому "паркетник" Ford Escape і Bronco Sport, що дебютувал минулого тижня.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ford і Volkswagen об'єднають зусилля в сегменті комерційних авто.