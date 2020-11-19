Ford підготував до виставки SEMA цілу гаму новинок

До щорічної виставки тюнінгу SEMA, яка проходить у Лас-Вегасі, компанія Ford підготувала цілу гаму цікавих новинок.

Про це повідомляє пресслужба виробника. У межах віртуального шоу Ford Auto Nights компанія представить п'ять новинок, створених спільними зусиллями підрозділів Ford і спеціалізованими тюнінговими фірмами.

Ford Bronco Badlands Sasquatch 2-Door Concept media.ford.com

"Родзинкою" шоу стане всюдихід Bronco Badlands Sasquatch 2-Door Concept, створений на базі новітнього позашляховика компанії. Автомобіль отримав збільшений кліренс, довгоходову посилену підвіску, позашляхову гуму й інші доробки, що дозволяють істотно підвищити позашляховий потенціал новинки.

Ford Bronco Badlands Sasquatch 2-Door Concept media.ford.com

Ford Bronco Badlands Sasquatch 2-Door Concept media.ford.com

На зміну заводським крилам прийшли легкознімні панелі із композитних матеріалів, а замість звичайних дверей встановили полегшені з глибокими вирізами, що нагадують Bronco U13 Roadster першого покоління.

Ford Bronco Badlands Sasquatch 2-Door Concept media.ford.com

Виготовлені за технологією 3D-друку титанові елементи легше, але водночас міцніше сталевих або алюмінієвих аналогів. Також на автомобілі встановили численне додаткове обладнання, включно з лебідкою.

MAD Bronco Sport Badlands – проєкт, створений спільно з фірмою MAD Industries, що спеціалізується на тюнінгу автомобілів і мотоциклів. В основі лежить іще один новачок модельної гами Ford – Bronco Sport.

Ford MAD Bronco Sport Badlands media.ford.com

Творці перетворили звичайний кросовер на машину для мандрівників. Крім додаткового обладнання, в комплекті з автомобілем пропонується житловий причіп із наметом та необхідним інвентарем для любителів екстремального відпочинку на природі.

Не залишився без уваги пікап Ford F-150, що найкраще продається у США. Версію Limited Hybrid SuperCrew створено за участю компанії BDS Suspension. Автомобіль отримав ліфтованную підвіску, додатковий захист двигуна і трансмісії, широкі колісні диски з позашляховою гумою, а також додаткове обладнання для роботи та відпочинку, включно з генератором Pro Power Onboard.

Ford Limited Hybrid SuperCrew media.ford.com

Ford Limited Hybrid SuperCrew media.ford.com

У будні він може використовуватися для підключення інструментів і робочого обладнання, а у вихідні – використовуватися для підзарядки спортивного інвентарю, гаджетів або для живлення побутових приладів на пікніку.

Ще один пікап, але цього разу добре відомий в Україні Ford Ranger, у виконанні XLT Tremor SuperCrew призначений для любителів активного відпочинку.

Ford XLT Tremor SuperCrew media.ford.com

Ford XLT Tremor SuperCrew media.ford.com

Він отримав різні аксесуари з лінійки Ford Accessories і Ford Performance Parts, включно з сенд-треками і кріпленням для перевезення спортивного інвентарю.

А для любителів "запалити гуму" підрозділ Ford Performance спільно з відомим американським дріфтером Воном Гіттіном-молодшим підготували дрифтовий електричний кросовер Mustang Mach-E 1400. Унікальний автомобіль має у своєму арсеналі 7 (!) електромоторів сумарною потужністю 1400 к.с.

Ford Mustang Mach-E 1400 media.ford.com

Ford Mustang Mach-E 1400 media.ford.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ford почала випуск кросовера з запасом ходу 1000 км.