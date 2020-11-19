Ford підготував до виставки SEMA цілу гаму новинок

До щорічній виставці тюнінга SEMA, яка проходить в Лас-Вегасі, компанія Ford підготувала цілу гаму цікавих новинок.

Про це повідомляє прес-служба виробника. В рамках віртуального шоу Ford Auto Nights компанія представить п'ять новинок, створених спільними зусиллями підрозділів Ford і спеціалізованими тюнінговимі фірмами.

"Родзинкою" шоу стане всюдихід Bronco Badlands Sasquatch 2-Door Concept, створений на базі новітнього позашляховика компанії. Автомобіль отримав збільшений кліренс, длинноходную посилену підвіску, внедорожную гуму і інші доробки, що дозволяють істотно підвищити позашляховий потенціал новинки.

На зміну заводським крил прийшли легкознімні панелі з композитних матеріалів, а замість звичайних дверей встановили полегшені з глибокими вирізами, що нагадують Bronco U13 Roadster першого покоління.

Виготовлені за технологією 3D-друку титанові елементи легше, але при цьому, міцніше сталевих або алюмінієвих аналогів. Також на автомобілі встановили численне додаткове обладнання, включаючи лебідку

MAD Bronco Sport Badlands – проект, створений спільної з фірмою MAD Industries, що спеціалізується на тюнінгу автомобілів і мотоциклів. В основі лежить ще один новачок модельної гами Ford – Bronco Sport.

Творці перетворили звичайний кросовер в машину для мандрівників. Крім додаткового обладнання в комплекті з автомобілем пропонується житловий причіп з наметом та необхідним інвентарем для любителів екстремального відпочинку на природі.

Не залишився без уваги найкраще продається в США – пікап Ford F-150. Версія Limited Hybrid SuperCrew створена за участю компанії BDS Suspension. Автомобіль отримав ліфтованную підвіску, додатковий захист двигуна і трансмісії, широкі колісні диски з позашляхової гумою, а також додаткове обладнання для роботи та відпочинку, включаючи генератор Pro Power Onboard.

У будні він може використовуватися для підключення інструментів і робочого обладнання, а у вихідні – використовуватися на для підзарядки спортивного інвентарю, гаджетів або для живлення побутових приладів на пікніку.

Ще один пікап, але на цей раз добре відомий в Україні Ford Ranger, у виконанні XLT Tremor SuperCrew призначений для любителів активного відпочинку.

Він отримав різні аксесуари з лінійки Ford Accessories і Ford Performance Parts, включаючи Сенд-треки і кріплення для перевезення спортивного інвентарю.

А для любителів "запалити гуму" підрозділ Ford Performance спільно з відомим американським дріфтером Воном Гіттін-молодшим підготували дріфтовая електричний кросовер Mustang Mach-E 1400. Унікальний автомобіль має свого арсеналі 7 (!) електромоторів сумарною потужністю 1400 к.с.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Ford почала випуск кросовера з запасом ходу 1000 км.