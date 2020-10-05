Ford несподівано подарував новий автомобіль звичайному хлопцеві

Компанія Ford подарувала звичайному американцеві кросовер Edge 2021 року. Автомобіль став подарунком для хлопця, який щодня здійснює добрі справи.

Як повідомляє Jalopnik, Родні Сміт-молодший подорожує країною і допомагає літнім людям, ветеранам та одиноким пенсіонерам доглядати за газоном. Він косить траву, причому робить це абсолютно безкоштовно. Під час роботи в Мічигані (штат, в якому знаходиться штаб-квартира Ford) представники марки відвідали хлопця і вручили йому на знак вдячності ключі від нового "Еджа".

Ford подарував новий кросовер волонтеру. Фото: Jalopnik

"Ваша самовідданість не залишилася непоміченою. Ми цінуємо те, що ви робите для суспільства, і сподіваємося, що вам сподобається новий автомобіль", – заявили в Ford.

Ford подарував новий кросовер волонтеру. Фото: Jalopnik

До цього Родні Сміт-молодший пересувався штатами на старому Ford Edge, який він придбав в 2018 році з пробігом 93 тис. км. За два роки газонокосильщик наїздив на автомобілі понад півмільйона кілометрів. Тепер цей автомобіль "Форд" відремонтує і передадуть нужденним в благодійних цілях.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що буквально днями Chevrolet подарував новий седан 104-річному ветерану війни.