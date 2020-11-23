Ford Mustang "Eleanor" з "Викрасти за 60 секунд" виставили на продаж

Оригінальний Ford Mustang Eleanor 1967 року з голлівудського бойовика "Викрасти за 60 секунд" з Ніколасом Кейджем у головній ролі виставили на торги у Німеччині.

Про це повідомляє Chrome Cars. Версія "Eleanor" є однією з найбільш бажаних у шанувальників Mustang. Всього для зйомок фільму каліфорнійською компанією Cinema Vehicle Services було побудовано 11 екземплярів купе, причому три використовувалися для основних сцен. Пропонований на продаж автомобіль є одним їх цієї трійці.

1 967 Ford Mustang "Eleanor" сhromecars.de

Купе було придбано в США і експортовано в Європу. Всі 11 екземплярів, побудованих для фільму, були створені на базі звичайних автомобілів Ford Mustang Fastback 1967/1968 років. Три з них були модернізовані.

1 967 Ford Mustang "Eleanor" сhromecars.de

Зокрема, автомобілі отримали нові регульовані амортизатори і спортивні стабілізатори, посилений задній міст від Lincoln, а під капотом розташувався двигун Ford V8 об'ємом 5,75 літра.

1 967 Ford Mustang "Eleanor" сhromecars.de

Для більшості автомобілів, що приймали участь у фільмі, зйомки стали останніми у житті, включаючи "високошвидкісний" автомобіль з 6,4-літровим V8, який використовувався для найбільш динамічних сцен. Але кілька машин вціліли і тепер становлять великий інтерес для колекціонерів.

1 967 Ford Mustang "Eleanor" сhromecars.de

З урахуванням того, що цей екземпляр є одним з трьох основних автомобілів фільму, цінник буде солідним. У 2013 році аналогічна машина була продана на американському аукціоні Mecum Auctions за мільйон доларів, а в січні нинішнього року один з уцілілих "звичайних" екземплярів пішов з молотка за $852 тисячі.

1 967 Ford Mustang "Eleanor" сhromecars.de

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на торги виставили Mustang з "Трансформерів".