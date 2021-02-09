Ford GT отримав нову версію Studio Collection

Компанія Ford презентувала перший екземпляр суперкара Ford GT в ексклюзивній версії Studio Collection.

Про це повідомляє пресслужба виробника. У серпні минулого року компанія презентувала суперкар GT Heritage Edition, а також анонсувала стайлінг пакет Studio Collection, який дозволить максимально персоналізувати модель та підібрати опції для найвимогливіших клієнтів.

Прийшов час продемонструвати перший екземпляр купе, виконаний із використанням опцій Studio Collection. Однією з них є оригінальне забарвлення машини, що стало результатом колаборації між Ford Performance і канадською компанією Multimatic.

Ford забарвлений у чорний колір відтінку Shadow Black та прикрашений яскравими помаранчевими смугами Competition Orange, які використовуються на капоті, крилах, даху та задній панелі кузова середньомоторного суперкара. Також автомобіль отримав чорні 20-дюймові легкосплавні диски, крізь ажурний малюнок яких видно яскраво-червоні супорти гальмівних механізмів Brembo.

Цього року компанія Ford планує виготовити всього 20 екземплярів GT Studio Collection та ще стільки ж – наступного. Покупці зможуть вибирати із 7 базових кольорів кузова, але за додаткову плату можна замовити машину будь-якого кольору.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Ford презентував нове покоління пікапа F-150 Raptor.