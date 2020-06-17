Ford Focus ST розжився 7-ступінчастим "автоматом"

Для покупців Ford Focus ST компанія підготувала нову опцію – 7-ступінчасту автоматичну трансмісію.

У липні нинішнього року шанувальники спортивної версії Focus ST отримають можливість вибирати між 6-ступінчастою "механікою" і 7-ступінчастим "автоматом". Автомобіль буде запропонований із 2,3-літровим 280-сильним бензиновим мотором EcoBoost як у кузові хетчбек, так і універсал. Вартість новинки складе $43798 або $45565 відповідно. Нова трансмісія обійдеться на $1830 дорожче ніж пропонована раніше безальтернативна "механіка".

2021 Ford Focus ST відтепер можна замовити з "автоматом" media.ford.com

Що ж стосується технічних характеристик, то новинка виявилася менш динамічною – на спринт від 0 до 100 км/год хетчбеку з "автоматом" буде потрібно 6 секунд, що на 0,3 довше, ніж у версії з "механікою". А ось максимальна швидкість збереглася без змін – електронний "нашийник" не дозволить розігнатися понад 250 км/год. За даними виробника, використання нової трансмісії ніяк не позначиться на "апетиті" новинки. Заявлена середня витрата пального бензинового Focus ST по циклу WLTP становить 8,2 л/100 км.

2021 Ford Focus ST media.ford.com

7-ступінчаста коробка передач управляється невеликим циліндричним контролером, знайомим за іншими версіями моделі, або "пелюстками" під кермом. Як і у версії з "механікою", у новинки є режим Sport, що активується кнопкою на кермі.

Управління 7-ступінчастою АКП здійснюється циліндричним контролером або "пелюстками" під кермом media.ford.com

А ось шанувальники дизельних моторів поки змушені обмежитися виключно 6-ступінчастою "механікою". Нагадаємо, що Ford Focus ST може оснащуватися 2-літровим турбодизелем сімейства EcoBlue, який розвиває потужність 190 к.с. і має крутний момент 400 Нм.

Ford Focus ST із дизельним мотором комплектується виключно 6-ступінчастою "механікою" media.ford.com

Із таким тандемом хетчбеку потрібно на розгін до першої "сотні" 7,6 с, а універсал виконає цю вправу на 0,1 с повільніше. Максимальна швидкість дизельного хот-хетча досягає 219 км/год.

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