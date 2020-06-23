Ford Focus отримав дві гібридні версії

У межах стратегії електрифікації компанія Ford розширює сімейство гібридних моделей, а також підготувала нові цікаві опції для популярної моделі Focus.

Не так давно компанія презентувала компактну модель Fiesta із гібридним силовим агрегатом, а тепер два гібридні варіанти є в моделі Focus. Новинки будуть доступні для покупців у Європі.

2021 Ford Focus. Фото: media.ford.com

До складу "м'якого" гібрида входить 48-вольтова бортова електросистема, стартер-генератор із ремінним приводом, компактна літіє-іонна батарея з повітряним охолодженням і 1-літровий мотор EcoBoost. Гібрид пропонується у двох варіантах потужності – 125 к.с. або 155 к.с.

2021 Ford Focus. Фото: media.ford.com

155-сильна версія на 17% економічніша від звичайної версії з 3-циліндровим 1,5-літровим 150-сильним мотором EcoBoost і 6-ступінчастою "механікою". За даними виробника, середня витрата палива в гібрида становить 4,1 л/100 км.

Стартер-генератор не лише забезпечує функцію "старт-стопа", але й дозволяє накопичувати енергію гальмування, заряджаючи літіє-іонну батарею. Також стартер-генератор допомагає ДВС під час руху в потоці й під час розгону.

2021 Ford Focus. Фото: media.ford.com

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Крім нових гібридів, Ford Focus 2021 модельного року продовжує комплектуватися турбодизелями сімейства EcoBlue – 120-сильним 1,5-літровим і 150-сильним 2-літровим. Обидві версії пропонуються як з 6-ступінчастою "механікою", так і з 8-ступінчастою автоматичною трансмісією.

2021 Ford Focus. Фото: media.ford.com

Покупці, які з якоїсь причини не хочуть гібридний силовий агрегат, можуть зупинити свій вибір на бензинової 125-сильною версією з 1-літровим мотором EcoBoost, який можна замовити з 6-ступінчастою "механікою", так і з 8-діапазонним "автоматом ".

2021 Ford Focus. Фото: media.ford.com

Крім того, Ford Focus 2021 отримав цифрову 12,3-дюймову приладову панель, проекційний екран, систему FordPass Connect, а також розширений функціонал інформаційно-розважальної системи. Новий пакет Focus Connected включає бездротову зарядку, SYNC 3 з навігацією, адаптивний круїз-контроль, передні і задні паркувальні сенсори, а також камеру заднього виду.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ford підготувала нову версію моделі Focus.