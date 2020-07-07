Флагманський Lexus LS оновили і допрацювали
Компанія Lexus представила офіційні фото і інформацію про свій оновлений флагманський седан Lexus LS.
Нагадаємо, що п'яте покоління моделі дебютувало в 2017 році і тепер піддалося плановому оновленню. Крім апгрейда салону та екстер'єру, інженери сконцентрували свою увагу на зручність, акустичному комфорті і динаміці.
В процесі ресталінга Lexus LS отримав нову передню панель з потрійними фарами і L-образними ДГЗ, інший передній бампер з великими повітрозабірниками з боків, хромовані вставки по краях і тоноване облицювання радіатора.
Ззаду зміни менш помітні: автомобіль отримав нову світлотехніку і чорні глянцеві елементи декору. Для версії F Sport підготували нові 20-дюймові диски і індивідуальний варіант облицювання радіатора.
У салоні центральне місце займає новий 12,3-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи, яка підтримує програми SmartDeviceLink, Apple CarPlay і Android Auto. Кнопки на кермі і центральній консолі стали чорними, а також на центральній панелі з'явилися кнопки підігріву сидінь і керма. Покупцям будуть запропоновані нові більш комфортабельні сидіння, а також широка палітра кольорів і матеріалів обробки салону, покликаних підкреслити преміальний статус моделі.
Нові елементи адаптивної регульованої підвіски дозволили підвищити рівень комфорту поїздки. Для зниження вібрацій, що передаються на кузов, були встановлені нові подушки кріплення двигуна. Поліпшити акустичний комфорт в салоні дозволили нові настройки систем Active Noise Control і Engine Sound Enhancement, а на гібридної версії також змінені настройки мотора.
На гібридної версії Lexus LS 500h перенастроїли модуль управління батареєю, щоб підвищити ефективність при розгоні. Для цих же цілей на LS 500 змінили налаштування роботи двигуна і трансмісії.
Ще одним важливим поліпшенням оновленої моделі стала комплексна система допомоги водієві AI-powered Lexus Teammate. Система Advanced Drive допомагає утримувати авто в смузі, контролювати дистанцію, а також виконувати різні маневри, при русі по швидкісних магістралях. Система Advanced Park за допомогою камер і ультразвукових датчиків дозволяє автоматично припаркувати авто. Серед інших нових опцій – більше цифрове дзеркало заднього виду і система автоматичного перемикання дальнього світла BladeScan AHS.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Lexus показала нову модель.