Флагманський Lexus LS оновили і допрацювали

Компанія Lexus представила офіційні фото і інформацію про свій оновлений флагманський седан Lexus LS.

Нагадаємо, що п'яте покоління моделі дебютувало в 2017 році і тепер піддалося плановому оновленню. Крім апгрейда салону та екстер'єру, інженери сконцентрували свою увагу на зручність, акустичному комфорті і динаміці.

2021 Lexus LS. фото: lexus.com

В процесі ресталінга Lexus LS отримав нову передню панель з потрійними фарами і L-образними ДГЗ, інший передній бампер з великими повітрозабірниками з боків, хромовані вставки по краях і тоноване облицювання радіатора.

Ззаду зміни менш помітні: автомобіль отримав нову світлотехніку і чорні глянцеві елементи декору. Для версії F Sport підготували нові 20-дюймові диски і індивідуальний варіант облицювання радіатора.

2021 Lexus LS. фото: lexus.com

2021 Lexus LS. фото: lexus.com

У салоні центральне місце займає новий 12,3-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи, яка підтримує програми SmartDeviceLink, Apple CarPlay і Android Auto. Кнопки на кермі і центральній консолі стали чорними, а також на центральній панелі з'явилися кнопки підігріву сидінь і керма. Покупцям будуть запропоновані нові більш комфортабельні сидіння, а також широка палітра кольорів і матеріалів обробки салону, покликаних підкреслити преміальний статус моделі.

2021 Lexus LS. фото: lexus.com

Нові елементи адаптивної регульованої підвіски дозволили підвищити рівень комфорту поїздки. Для зниження вібрацій, що передаються на кузов, були встановлені нові подушки кріплення двигуна. Поліпшити акустичний комфорт в салоні дозволили нові настройки систем Active Noise Control і Engine Sound Enhancement, а на гібридної версії також змінені настройки мотора.

2021 Lexus LS. фото: lexus.com

На гібридної версії Lexus LS 500h перенастроїли модуль управління батареєю, щоб підвищити ефективність при розгоні. Для цих же цілей на LS 500 змінили налаштування роботи двигуна і трансмісії.

2021 Lexus LS. фото: lexus.com

Ще одним важливим поліпшенням оновленої моделі стала комплексна система допомоги водієві AI-powered Lexus Teammate. Система Advanced Drive допомагає утримувати авто в смузі, контролювати дистанцію, а також виконувати різні маневри, при русі по швидкісних магістралях. Система Advanced Park за допомогою камер і ультразвукових датчиків дозволяє автоматично припаркувати авто. Серед інших нових опцій – більше цифрове дзеркало заднього виду і система автоматичного перемикання дальнього світла BladeScan AHS.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Lexus показала нову модель.