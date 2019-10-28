Fisker має намір поборотися з Tesla Model Y

Перший екземпляр нового SUV від Fisker презентують в грудні нинішнього року.

Про це повідомляє портал Carscoops. Новий електричний кросовер має намір скласти конкуренцію Tesla Model Y. Презентація прототипу намічена на грудень, а продажі серійної моделі заплановані на другу половину 2021 року.

Електричний кросовер Fisker fiskerinc.com

За даними виробника, вартість кросовера визначена на рівні 40 тисяч доларів. У рух електромобіль будуть приводити два електромотори, кожен з яких буде обертати свою пару коліс. Живлення для них забезпечить батарея ємністю 80 кВт-год, що дозволить долати на одній зарядці до 400 км.

Електричний кросовер Fisker fiskerinc.com

Серед цікавих особливостей новинки – величезний панорманий дах з сонячними елементами і зсувним люком, 22-дюймові колісні диски оригінального дизайну, а також повністю світлодіодна світлотехніка. У компанії обіцяють, що кросовер стане першим з трьох електромобілів компанії, виробництво яких буде налагоджено в найближчі кілька років.

Електричний кросовер Fisker fiskerinc.com

Електричний кросовер Fisker fiskerinc.com

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