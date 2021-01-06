FIAT випередив Renault у сегменті комерційного транспорту

"Укравтопром" опублікувала результати продажів комерційного транспорту в Україні за 2020 рік. В лідери вийшов італійський FIAT, випередивши французький Renault.

Про це повідомляє пресслужба асоціації. За підсумками минулого року в Україні було реалізовано 11578 одиниць комерційної техніки різних брендів. Це на 6% менше, ніж роком раніше, коли український комерційних автопарк поповнили 12,4 тисячі машин.

В останньому місяці 2020 року першу реєстрацію в Україні отримали 1633 автомобіля. Це кращий результат за весь минулий рік – він на 9% перевершив грудневий показник 2019 року. Але навіть передноворічна активність на ринку не змогла істотно вплинути на загальні результати.

Цікаво відзначити, що вперше за багато років найпопулярнішою маркою в сегменті нових комерційних автомобілів став FIAT з результатами 2008 машин. Це майже на 35% перевищує торішній результат.

Французька марка Renault поступилася лідерством, реалізувавши на вітчизняному ринку 1 959 машин (-21%). Третій результат у компанії Peugeot, яка також наростила свою частку продажів, реалізувавши 1122 автомобіля (+ 36%). На четвертому місці з невеликим відставанням розташується бренд Ford, в активі якого 936 реєстрацій (+ 2%). Замикає ТОП5 компанія Citroen, яка показала майже двократне зростання продажів – 896 автомобілів.

У ТОП-10 за підсумками року увійшли також білоруський MAZ (757 авто), німецькі Mercedes-Benz (635), Volkswagen (551), MAN (448) та італійська Iveco (422).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , акціонери концернів FCA і Group PSA схвалили угоду про злиття, а компанії Ford і Volkswagen об'єднають зусилля в області створення комерційної техніки.