Fiat створив незвичайний бюджетний автомобіль: перше фото

У сегменті бюджетних автомобілів гряде поповнення – Fiat показав дуже практичну модель, яка отримала незвичайний кузов. Новий пікап Fiat Strada надійде в продаж цього року.

Як з'ясував OBOZREVATEL, на першому зображенні компанія продемонструвала наступне покоління моделі, яка існує з 1998 року. За новий пікап Фіат Страда попросять близько 13 тис. доларів.

Маленький пікап Fiat Strada показали на фото fiat.com

Зовні модель нагадує більший і дорожчий Fiat Toro. Подібність спостерігається в силуеті, характері бічного скління і формі світлотехніки. Лінійка пікапів італійського бренду, в якій також є рамний Fiat Fullback (перелицьований Mitsubishi L200), особливо популярна в Південній Америці.

Новий Fiat Strada 2021 виконали в стилі Fiat Toro fiat.com

Fiat Fullback – найбільший пікап італійського бренду fiat.com

Саме там насамперед і з'явиться Fiat Strada 2021 модельного року. В асортименті "вантажівок" бренду новинка виявиться найбільш компактною пропозицією. За попередньою інформацією, в основі використана платформа компактного гетчбека Fiat Mobi, від якого Strada, як очікується, отримає передню панель салону.

Бюджетний Fiat Mobi може поділитися з новинкою деталями інтер'єру fiat.com

Цікаво, що в новому поколінні маленький пікап Фіат вперше отримав четверо повноцінних дверей. Але в лінійці залишиться і дводверна модифікація, так само, як і версія з полуторною кабіною.

На фото – все ще актуальне покоління Fiat Strada fiat.com

На вибір запропонують економічні двигуни об'ємом 1,4 л на 88 к.с. та 1,3 л потужністю 101 к.с. Офіційна презентація моделі відбудеться навесні цього року.

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