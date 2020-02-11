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11 лютого • оновлено в 22:34
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Fiat створив незвичайний бюджетний автомобіль: перше фото

2.6т
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У сегменті бюджетних автомобілів гряде поповнення – Fiat показав дуже практичну модель, яка отримала незвичайний кузов. Новий пікап Fiat Strada надійде в продаж цього року.

Як з'ясував OBOZREVATEL, на першому зображенні компанія продемонструвала наступне покоління моделі, яка існує з 1998 року. За новий пікап Фіат Страда попросять близько 13 тис. доларів.

Маленький пікап Fiat Strada показали на фото

Маленький пікап Fiat Strada показали на фото

fiat.com

Зовні модель нагадує більший і дорожчий Fiat Toro. Подібність спостерігається в силуеті, характері бічного скління і формі світлотехніки. Лінійка пікапів італійського бренду, в якій також є рамний Fiat Fullback (перелицьований Mitsubishi L200), особливо популярна в Південній Америці.

Новий Fiat Strada 2021 виконали в стилі Fiat Toro

Новий Fiat Strada 2021 виконали в стилі Fiat Toro

fiat.com

Fiat Fullback – найбільший пікап італійського бренду

Fiat Fullback – найбільший пікап італійського бренду

fiat.com

Саме там насамперед і з'явиться Fiat Strada 2021 модельного року. В асортименті "вантажівок" бренду новинка виявиться найбільш компактною пропозицією. За попередньою інформацією, в основі використана платформа компактного гетчбека Fiat Mobi, від якого Strada, як очікується, отримає передню панель салону.

Бюджетний Fiat Mobi може поділитися з новинкою деталями інтер'єру

Бюджетний Fiat Mobi може поділитися з новинкою деталями інтер'єру

fiat.com

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Цікаво, що в новому поколінні маленький пікап Фіат вперше отримав четверо повноцінних дверей. Але в лінійці залишиться і дводверна модифікація, так само, як і версія з полуторною кабіною.

На фото – все ще актуальне покоління Fiat Strada

На фото – все ще актуальне покоління Fiat Strada

fiat.com

На вибір запропонують економічні двигуни об'ємом 1,4 л на 88 к.с. та 1,3 л потужністю 101 к.с. Офіційна презентація моделі відбудеться навесні цього року.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про новий пікап Hyundai, який корейська компанія готується відправити у продаж.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини Fiat пікап бюджетний автомобіль нові авто авто
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