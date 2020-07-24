Fiat проти BMW: чому старий автомобіль — це погано

Якими б привабливими були старі автомобілі, у них є один великий недолік – безпека. І нижче представлене відео демонструє це наочно.

Для деяких водіїв старі автомобілі є компромісним засобом пересування – в основному через свою простоту і надійність та дешевезну (хоча деякі завдяким таким машинам просто ностальгують). Однак вони погано захищають як водія, так і пасажирів. За останні двадцять років автовиробники домоглися кардинальних успіхів у галузі безпеки. Але якщо поглибиться в далеке минуле, різниця стане ще більш очевидною.

Особливо якщо в аварію пропадають моделі різних класів та вікових груп. Саме така ДТП змодельована в краш-тесті, відео якого було нещодавно опубліковано на YouTube.

Невеликий міський автомобіль 1980-х років Fiat Uno завантажили манекенами і поклажею на 210 кг, після чого на швидкості 90 км/год його зіштовхнули з більш сучасним універсалом BMW 5-Series (причому "баварець" був в поліцейській виконанні). Результат? Кузов і ходова Фіата сильно деформувалися, у нього в буквальному сенсі слова зникла передня частина. Що стосується BMW, велика частина енергії була поглинена бампером, тому у нього від удару навіть не розбилося заднє скло.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як наскільки бортовий комп'ютер автомобіля обманює з витратою палива.