FIAT показав свою відповідь новим Logan і Sandero

Компанія FIAT оновила сімейство бюджетних моделей Tipo. Автомобіль отримав змінену зовнішність, переглянутий салон, нову техніку, а також дебютував у ще одному, четвертому типі кузова. Ці зміни допоможуть конкурувати італійцям із новими "Логан" та "Сандеро", які дебютували кілька тижнів тому.

Як видно з пресрелізу компанії, загалом FIAT Tipo зберіг свій вигляд, проте отримав нове "обличчя" – замість логотипу марки на радіаторній решітці тепер красується великий напис "FIAT", плюс з'явилися інші бампери й фари. Освітлення в автомобіля віднині повністю світлодіодне і, за словами автовиробника, завдяки встановленню нової оптики не тільки покращився огляд у темний час доби і в умовах недостатньої видимості, а й знизилося споживання електроенергії. Довершують зовнішню картину змін колеса в новому дизайні й нові кольори кузова – Ocean Blue і Paprika Orange.

Що ж стосується інтер'єру, він став сучаснішим. "Фіатовцам" встановили нову 7-дюймову приладову панель і мультимедіа-систему Uconnect з 10,25-дюймовим екраном. Крім того, "Тіпо" забезпечили новим (компактнішим, але при цьому таким же практичним) кермом і новим блоком управлінням обігрівача.

Зазнала трансформацію і лінійка двигунів FIAT Tipo. Бензиновий агрегат залишився тільки один – це модернізований 1.0 GSE T3 (три циліндри, турбонаддув) на 100 к.с. і 190 Нм (прийшов на заміну двом моторам 1.4). А ось дизельних мотора два – це оновлений 1.6 MultiJet, що представлений у двох варіантах потужності – 95 к.с. і 130 сил.

Нарешті, найцікавіше нововведення – до вже існуючих седана, п'ятидверного гетчбека й універсала додалася нова пропозиція у вигляді кроссоверного гетчбека. Він побудований на базі звичайного гетчбека і відрізняється збільшеним кліренсом (майже на 4 см), пластиковим обвісом, іншими бамперами і молдингами на даху.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що FIAT представив нову версію електромобіля 500. Машина отримала додаткові двері і стала при цьому дешевшою.