Інша справа: FIAT показав стильного суперника Renault Duster

Вже як кілька років у країнах Латинської Америки продається Renault Duster Oroch – знаменита модель французькому бренду, тільки у кузові пікап (у нас же Дастер відомий перш за все як кросовер). Однак тепер їй буде трохи складніше на ринку – через "Фіат".

Йдеться про вихід нового пікапа FIAT Strada. Така модель у італійців вже існувала, але у своєму другому поколінні вона вийшла на новий рівень.

Новий FIAT Strada fcagroup.com

Найголовніше нововведення – вперше автомобіль отримав подвійну кабіну на п'ять посадочних місць (іншими словами, поряд з дводверною з'явилася ще й чотиридверна модифікація). Монокабінний варіант вміщує 1354 літрів багажу на вантажній платформі, а дабл кеб – 844 літри. Кут завантаження становить 24 градуси.

Новий FIAT Strada fcagroup.com

Новий FIAT Strada fcagroup.com

Новий FIAT Strada fcagroup.com

Крім того, пікап помітно змінився зовні: тепер він виглядає більш сучасно і став схожим на справжню вантажівку. Спереду з'явилася характерна радіаторна решітка з великим написом "FIAT", світлодіодні фари і новий бампер з повітрозабірником у вигляді стільникової сітки. Крім того, новий FIAT Strada отримав пластиковий обвіс кузова і масивні ліхтарі, який заходять на бічну частину задніх крил.

Новий FIAT Strada fcagroup.com

Новий FIAT Strada fcagroup.com

Новий FIAT Strada fcagroup.com

Новий FIAT Strada fcagroup.com

Новий FIAT Strada fcagroup.com

У салоні також не обійшлося без змін: фіатовцам встановили сучасну панель приладів з невеликим цифровим екраном, кермо з чорною глянсовою обробкою та шкіряної обмоткою, а також інформаційно-розважальна систему Uconnect з 7-дйюмовий тачскріном (є сумісність з Android Auto і Apple CarPlay).

Новий FIAT Strada fcagroup.com

Новий FIAT Strada fcagroup.com

Покупцям новий пікап запропонують з двома двигунами на вибір: 1,4-літровим мотором на 88 к.с. і 123 Нм, а також 1,3-літровим агрегатом, що видає 109 к.с. і 139 Нм. Обидва агрегат будуть зістиковуватися з 5-ступіневою "механікою".

FIAT Strada першого покоління wikipedia.org

Renault Duster Oroch autobild.de

Renault Duster Oroch autobild.de

Новий FIAT Strada fcagroup.com

Новий FIAT Strada fcagroup.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, ще однією з цікавих новинок FIAT останнього часу став новий 500. Вперше в історії модель дебютувала виключно в якості електромобіля – паливних версій у неї не буде в принципі.

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