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8 квітня • оновлено в 21:52
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Інша справа: FIAT показав стильного суперника Renault Duster

6.1т
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Вже як кілька років у країнах Латинської Америки продається Renault Duster Oroch – знаменита модель французькому бренду, тільки у кузові пікап (у нас же Дастер відомий перш за все як кросовер). Однак тепер їй буде трохи складніше на ринку – через "Фіат".

Йдеться про вихід нового пікапа FIAT Strada. Така модель у італійців вже існувала, але у своєму другому поколінні вона вийшла на новий рівень.

Новий FIAT Strada

Новий FIAT Strada

fcagroup.com

Найголовніше нововведення – вперше автомобіль отримав подвійну кабіну на п'ять посадочних місць (іншими словами, поряд з дводверною з'явилася ще й чотиридверна модифікація). Монокабінний варіант вміщує 1354 літрів багажу на вантажній платформі, а дабл кеб – 844 літри. Кут завантаження становить 24 градуси.

Новий FIAT Strada

Новий FIAT Strada

fcagroup.com

Новий FIAT Strada

Новий FIAT Strada

fcagroup.com

Новий FIAT Strada

Новий FIAT Strada

fcagroup.com

Крім того, пікап помітно змінився зовні: тепер він виглядає більш сучасно і став схожим на справжню вантажівку. Спереду з'явилася характерна радіаторна решітка з великим написом "FIAT", світлодіодні фари і новий бампер з повітрозабірником у вигляді стільникової сітки. Крім того, новий FIAT Strada отримав пластиковий обвіс кузова і масивні ліхтарі, який заходять на бічну частину задніх крил.

Новий FIAT Strada

Новий FIAT Strada

fcagroup.com

Новий FIAT Strada

Новий FIAT Strada

fcagroup.com

Новий FIAT Strada

Новий FIAT Strada

fcagroup.com

Новий FIAT Strada

Новий FIAT Strada

fcagroup.com

Новий FIAT Strada

Новий FIAT Strada

fcagroup.com

У салоні також не обійшлося без змін: фіатовцам встановили сучасну панель приладів з невеликим цифровим екраном, кермо з чорною глянсовою обробкою та шкіряної обмоткою, а також інформаційно-розважальна систему Uconnect з 7-дйюмовий тачскріном (є сумісність з Android Auto і Apple CarPlay).

Новий FIAT Strada

Новий FIAT Strada

fcagroup.com

Новий FIAT Strada

Новий FIAT Strada

fcagroup.com

Покупцям новий пікап запропонують з двома двигунами на вибір: 1,4-літровим мотором на 88 к.с. і 123 Нм, а також 1,3-літровим агрегатом, що видає 109 к.с. і 139 Нм. Обидва агрегат будуть зістиковуватися з 5-ступіневою "механікою".

FIAT Strada першого покоління

FIAT Strada першого покоління

wikipedia.org

Renault Duster Oroch

Renault Duster Oroch

autobild.de

Renault Duster Oroch

Renault Duster Oroch

autobild.de

Новий FIAT Strada

Новий FIAT Strada

fcagroup.com

Новий FIAT Strada

Новий FIAT Strada

fcagroup.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, ще однією з цікавих новинок FIAT останнього часу став новий 500. Вперше в історії модель дебютувала виключно в якості електромобіля – паливних версій у неї не буде в принципі.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Fiat пікап нові авто
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