FIAT показав конкурента Renault Sandero Stepway за $8 500

Компанія FIAT оновила свою ультра бюджетну модель – хетбчек Mobi. В рамках рестайлінгу машина отримала кроссоверним версію Mobi Trekking, яка буде конкурувати, серед інших, з Renault Sandero Stepway.

Fiat Mobi – це мініатюрний п'ятидверний хетчбек довжиною лише 3,57 метра. Як пише auto.cz, від дореформеного варіанту новинка відрізняється більш свіжим зовнішнім виглядом (зокрема, була встановлена нова радіаторна решітка з горизонтальними планками і новий логотип марки з великими літерами), а також злегка зміненим салоном – всередині з'явилася остання версія мультимедійної системи UConnect з семидюймовим сенсорним екраном, що підтримує Apple CarPlay і Android Auto.

FIAT Mobi - один з найдешевших автомобілів у світі FIAT

Що ж стосується кроссоверного варіанту, його забезпечили позашляховим пластиковим обвісом, рейлингами на даху і збільшеним з 156 мм до 190 мм кліренсом. За цим показником FIAT Mobi Trekking перевершує багато європейських міські кросовери (наприклад, кліренс Skoda Kamiq становить 182 мм).

FIAT Mobi - один з найдешевших автомобілів у світі FIAT

FIAT Mobi - один з найдешевших автомобілів у світі FIAT

Як і раніше, новинка буде орієнтована на південноамериканський ринок. І тут вона буде продаватися з тим же мотором, що і раніше: 75-сильним двигуном 1.0 Fire Evo Flex, який працює на бензині і етанолі.

FIAT Mobi - один з найдешевших автомобілів у світі FIAT

FIAT Mobi - один з найдешевших автомобілів у світі FIAT

FIAT Mobi - один з найдешевших автомобілів у світі FIAT

Вартість звичайного хетчбека становить 7 000 доларів, а кроссоверної версії Mobi Trekking – 8 500.

FIAT Mobi - один з найдешевших автомобілів у світі FIAT

FIAT Mobi - один з найдешевших автомобілів у світі FIAT

FIAT Mobi - один з найдешевших автомобілів у світі FIAT

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