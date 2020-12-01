FIAT оновив модель Tipo та додав нову версію Cross

Італійський концерн FIAT презентував оновлене сімейство Tipo, яке крім змін у дизайні та технологіях доповнили новою версією Tipo Cross.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Нове сімейство буде складатися з двох модифікацій – Life і Cross. Перша буде доступна з трьома кузовами – седан, 5-дверний хетчбек та універсал, а також у трьох комплектаціях – Tipo, Life і City Life.

Tipo Life буде представлено у трьох кузовах media.fcaemea.com

У другій будуть дві комплектації – City Cross і Cross, а кузов буде тільки один – універсал.

У Tipo Cross тільки один варіант кузова – універсал media.fcaemea.com

Сімейство Tipo отримало оновлену зовнішність, яка стала більш сучасною та елегантною. Новинка відрізняється іншим оформленням передньої частини кузова, новими світлодіодними фарами, облицюванням радіатора та бампером, а також несе новий логотип бренду. Крім того, для сімейства розробили новий дизайн легкосплавних 16- й 17-дюймових дисків.

2021 FIAT Tipo media.fcaemea.com

2021 FIAT Tipo media.fcaemea.com

2021 FIAT Tipo media.fcaemea.com

Салон повністю переробили та доповнили новими рульовим колесом, сидіннями, цифровою шкалою приладів з 7-дюймовим дисплеєм та інформаційно-розважальною системою UConnect 5 з 10,25-дюймовим сенсорним екраном. Також розширено палітру кольорів та матеріалів оздоблення.

FIAT Tipo отримав цифрову шкалу приладів media.fcaemea.com

2021 FIAT Tipo media.fcaemea.com

З урахуванням стабільного зростання популярності кросоверів, у компанії прийняли рішення розширити сімейство "позашляхової" версією Tipo Cross. Автомобіль буде запропонований тільки з кузовом універсал, а від звичайного Tipo SW його відрізняє захисний обвіс по периметру кузова, збільшений на 40 мм кліренс, інші грати радіатора та бампери.

2021 FIAT Tipo Cross media.fcaemea.com

Крім цього, для нового Tipo підготували розширений пакет електронних помічників водія – Advance Driver-Assistance Systems (ADAS). До нього увійшли системи розпізнавання дорожніх знаків, адаптивний круїз-контроль, контролю за рядності, автоматичного перемикання світла фар, контролю за "сліпими" зонами. Крім того, в списку опцій є датчики паркування, система безключового доступу і запуску двигуна і можливість бездротової зарядки смартфона.

2021 FIAT Tipo Cross media.fcaemea.com

Для нового Tipo підготували кілька двигунів на вибір. У їх числі, новий 100-сильний трициліндровий двигун 1.0 GSE T3 забезпечує максимальний крутний момент 190 Нм вже при 1500 об/хв. Шанувальникам дизельних моторів адресовані два силові агрегати сімейства Multijet – потужністю 95 і 130 к.с., які відповідають останнім екологічним стандартам.

2021 FIAT Tipo Cross media.fcaemea.com

Нагадаємо, що FIAT Tipo дебютувала в 2016 році та розійшлася по світу накладом близько 670 тисяч примірників. На частку моделі припадає 70% всіх продажів бренду за межами Італії.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL ,