FIAT готує два нових SUV і варіатор CVT

Компанія FIAT планує розширити модельну гамму своїх кросоверів, а також запропонувати нові опції. Про це повідомлять бразильський портал Carros.

У Бразилії, де італійська компанія впевнено займає четверте місце по продажах, FIAT планує представити кілька нових SUV. Так, в наступному році покупцям буде запропонована нова модель, побудована на платформі пікапа Toro.

FIAT Toro. фото: fiat.com.br

Кросовер отримає 7-місний кузов, новий турбований мотор і варіатор CVT. Прообразом майбутнього SUV стане представлений в 2018 році прототип FIAT Fastback.

Концептуальний FIAT Fastback. фото: fiat.com.br

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Другий SUV від Fiat буде використовувати платформу моделей Argo/Cronos і отримає агресивну зовнішність, створену командою дизайнерів під керівництвом Клебера Сільви. Основним конкурентом для новинки стане кросовер VW Nivus. Дебют новинки очікується в 2022 році. Під капотом буде знаходитись 3-циліндровий 1-літровий турбомотор потужністю 105 к.с.

FIAT Argo. фото: fiat.com.br

Також в Fiat підтвердили, що нові моделі отримають сучасну мультимедійну систему UConnect 7 з бездротовим підключення смартфонів і підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія FIAT показала новий пікап.